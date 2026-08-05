सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, युवक और बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत, एक ही बाइक पर सवार थे चार लोग

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सोनभद्र/अरविंद दुबे : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बुधवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर स्थित मधुपुर फ्लाईओवर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और सात वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई.
रिश्तेदार के घर से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार परही गांव निवासी 27 वर्षीय सुभाष यादव अपने रिश्तेदार के यहां सुकृत गए हुए थे. बुधवार को वह तेतरी देवी (70), सात वर्षीय आर्यन और उसकी मां के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर मधुपुर की ओर लौट रहे थे. दोपहर करीब 11:30 बजे जैसे ही उनकी बाइक मधुपुर फ्लाईओवर के पास पहुंची, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.
प्रत्यक्षदर्शियों और घायल महिला के अनुसार टक्कर मारने वाला वाहन काले रंग की बस थी, जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गई.
दो की मौके पर मौत, मासूम को मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर
टक्कर इतनी भीषण थी कि सुभाष यादव और तेतरी देवी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, महिला और सात वर्षीय आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर भेजा. प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि महिला का इलाज जारी है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में एक काले रंग की बस संदिग्ध नजर आई है. अधिकारियों का कहना है कि फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर उसके चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी या वीडियो रिकॉर्ड किया हो तो वह जांच में सहयोग करें, ताकि फरार वाहन और चालक को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.