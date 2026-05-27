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रॉबर्ट्सगंज को मिलेगी नई पहचान! फ्लाईओवर के नीचे की गंदगी और अतिक्रमण हटेगा, बनेगा शानदार 'मॉडल कॉरिडोर'

Sonbhadra News: रॉबर्ट्सगंज में फ्लाईओवर के नीचे की बदहाल तस्वीर बदलने जा रही है. वर्षों से गंदगी, अतिक्रमण और जलभराव की समस्या से जूझ रहे इलाके को अब नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 27, 2026, 08:50 PM IST
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Sonbhadra News: सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र में अब फ्लाईओवर के नीचे की बदहाल तस्वीर बदलने जा रही है. वर्षों से गंदगी, अतिक्रमण और जलभराव की समस्या से जूझ रहे इलाके को अब नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन ने फ्लाईओवर के नीचे फैले अतिक्रमण को हटाकर पूरे क्षेत्र के सुंदरीकरण का खाका तैयार किया है. बारिश में सड़क के दोनों किनारों पर घुटनों तक जमा होने वाला पानी और जाम की समस्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी थी, लेकिन अब प्रशासन इसे मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है. 

फ्लाईओवर के नीचे से हटेगी गंदगी और हरियाली 
डीएम चर्चित गौड़ ने साफ कहा है कि फ्लाईओवर के नीचे से गंदगी और अतिक्रमण हटाकर यहां हरियाली, पार्क, बैठने की व्यवस्था और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल विकसित किए जाएंगे. खास बात यह भी होगी कि करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र विकास के साथ-साथ देशभक्ति की भावना से भी सराबोर नजर आएगा. 

बारिश का पानी जमा हो जाता था 
रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका क्षेत्र के फ्लाईओवर के नीचे अब जल्द ही बड़ा बदलाव दिखाई देगा. प्रशासन ने यहां फैले अतिक्रमण को हटाकर पूरे इलाके के सुंदरीकरण की योजना तैयार की है. दरअसल, लंबे समय से फ्लाईओवर के नीचे गंदगी और नालियों के ब्लॉकेज की वजह से बरसात का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिससे सड़क के दोनों किनारों पर घुटनों तक पानी भर जाता है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब जिला प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की तैयारी में जुट गया है. 

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राहगीरों के लिए बैठने और घूमने की व्यवस्था होगी 
डीएम चर्चित गौड़ ने बताया कि सीएसआर के तहत फ्लाईओवर के नीचे पार्क विकसित किए जाएंगे और हरे-भरे पौधे लगाए जाएंगे. राहगीरों के बैठने और घूमने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, वहीं जिले में तैयार होने वाले उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके. इसके साथ ही करीब साढ़े तीन किलोमीटर तक अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए जाएंगे, जिससे यह इलाका एक आकर्षक और प्रेरणादायक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो सके. 

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