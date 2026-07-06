सोनभद्र बनेगा औद्योगिक पावरहाउस: सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब से बदलेगी तस्वीर

उद्यमियों को मिलेगी सिंगल विंडो सुविधा

अक्सर नए उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाना और फंडिंग की समस्या एक बड़ी बाधा होती है. जिला प्रशासन ने इसे सरल बनाने की योजना बनाई है. उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए जमीन से लेकर बैंक से लोन दिलाने तक पूरी मदद प्रशासन द्वारा दी जाएगी. सबसे बड़ी राहत यह होगी कि उद्यमियों को अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से एक ही जगह पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इससे व्यापार करना बेहद सरल हो जाएगा.