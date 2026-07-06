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सोनभद्र बनेगा औद्योगिक पावरहाउस: सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब से बदलेगी तस्वीर

Sonbhadra News: प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में अब ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. जिले में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की कवायद तेज हो गई है

Written ByArvind DubeyEdited By:Jyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:45 PM IST
सोनभद्र बनेगा औद्योगिक पावरहाउस: सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब से बदलेगी तस्वीर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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