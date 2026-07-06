सोनभद्र बनेगा औद्योगिक पावरहाउस: सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब से बदलेगी तस्वीर

राज्य चुनें
सोनभद्र न्यूज: उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन में अब ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. जिले में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब विकसित करने की कवायद तेज हो गई है, जो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी.
50 से 100 एकड़ में फैलेगा हब
इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. मिली जानकारी के अनुसार, इस हब के निर्माण के लिए 50 से 100 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है. इसका प्रस्ताव राज्य के एमएसएमई (MSME) विभाग को भेजा जा चुका है. यह हब न केवल बड़े उद्योगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों (MSMEs) के लिए भी विकास के नए अवसर पैदा करेगा.
रोजगार और कौशल विकास पर जोर
जिलाधिकारी चर्चित गौर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट केवल कारखाने लगाने तक सीमित नहीं होगा. इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाना है. हब के भीतर एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा. यहां स्थानीय युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा, जिससे उन्हें सीधे रोजगार मिल सके। यह पहल युवाओं के लिए स्वरोजगार और नौकरी के नए रास्ते खोलेगी.
उद्यमियों को मिलेगी सिंगल विंडो सुविधा
अक्सर नए उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगाना और फंडिंग की समस्या एक बड़ी बाधा होती है. जिला प्रशासन ने इसे सरल बनाने की योजना बनाई है. उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए जमीन से लेकर बैंक से लोन दिलाने तक पूरी मदद प्रशासन द्वारा दी जाएगी. सबसे बड़ी राहत यह होगी कि उद्यमियों को अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से एक ही जगह पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इससे व्यापार करना बेहद सरल हो जाएगा.
आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति
सोनभद्र में सरदार पटेल इंडस्ट्रियल हब का स्थापित होना मुख्यमंत्री के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए एक बड़ा कदम है. यह न केवल जिले की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि सोनभद्र को प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा. इस योजना के सफल क्रियान्वयन से आने वाले समय में जिले का औद्योगिक विकास तेज होगा और यह क्षेत्र समृद्धि की नई इबारत लिखेगा.