Sonbhadra News: बेटे की हैवानियत से टूटा पिता का दिल, बेटियों के नाम कर दी संपत्ति, फिर किया खौफनाक हमला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2904541
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

Sonbhadra News: बेटे की हैवानियत से टूटा पिता का दिल, बेटियों के नाम कर दी संपत्ति, फिर किया खौफनाक हमला

Sonbhadra News: सोनभद्र से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर बेटे के व्यवहार से परेशान होकर पिता ने अपनी संपति बेटियों के नाम कर दिया. इसके बाद जो कुछ हुआ जिले में चर्चाओं का विषय बन गया.  

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

son attacked his father
son attacked his father

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को तार-तार कर दिया. जहां पर  बेटियों के नाम संपत्ति कर देने पर बेटे ने अपने ही पिता को बेरहमी से पीट डाला. यही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां का है ये मामला
दरअसल, ये मामला चोपन थाना क्षेत्र के गौरव नगर की बताई जा रही है. जहां पर एक पिता ने बेटे के व्यवहार से परेशान होकर अपनी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी थी. इसी बात से नाराज बेटे ने पिता पर हमला कर दिया. वहीं  पीड़ित पिता का आरोप है कि बेटा निर्माण कार्य के दौरान ईंट-बालू पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जब उन्होंने विरोध किया तो बेटे ने गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी.

वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो
इस मारपीट में पिता की कमर और पैर में गंभीर चोट आई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल ये मामला चारों तरफ चर्चाओं का विषय बन हुआ है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:  

यूपी के इस रेलवे स्टेशन बदलेगा नक्शा! एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं, अनावश्यक भागदौड़ से मिलेगी राहत

कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
बेटे की हैवानियत से टूटा पिता का दिल, बेटियों के नाम कर दी संपत्ति
Ghaziabad News
गाजियाबाद:क्रूरता की सारी हदें पार! पिल्ले को पीटा फिर घसीटकर 2 मंज़िल से नीचे फेंका
Lucknow news
एडमिशन करा दीजिए..जनता दर्शन में छोटी बच्ची ने लगाई गुहार, सीएम योगी ने दूर की टेंशन
Chandauli News
शख्स की खाट के नीचे थी 'मौत', देखते ही दहाड़ने लगा बेटा, रोंगटे खड़े कर देगी घटना
Deoria news
देवरिया स्टेशन पर किन्नरों का हंगामा, वसूली का विरोध करने पर RPF इंस्पेक्टर को पीटा
jaunpur news
जौनपुर में निजी अस्पताल में मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
Earthquake in delhi NCR
नोएडा में भूकंप के झटकों से हिली धरती, गहरी नींद में सो रहे थे लोग, लोगों में दहशत
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका,काशी में FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती
Prayagraj
पीयूष सिंह हत्याकांड में आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार,11 वीं के छात्र के कराए थे 9 टुकड़े
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में देहरादून-टिहरी समेत इन जिलों में भारी बारिश का 'रेड' अलर्ट, स्कूल बंद
;