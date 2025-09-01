Sonbhadra News: बेटे की हैवानियत से टूटा पिता का दिल, बेटियों के नाम कर दी संपत्ति, फिर किया खौफनाक हमला

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को तार-तार कर दिया. जहां पर बेटियों के नाम संपत्ति कर देने पर बेटे ने अपने ही पिता को बेरहमी से पीट डाला. यही नहीं, इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां का है ये मामला

दरअसल, ये मामला चोपन थाना क्षेत्र के गौरव नगर की बताई जा रही है. जहां पर एक पिता ने बेटे के व्यवहार से परेशान होकर अपनी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी थी. इसी बात से नाराज बेटे ने पिता पर हमला कर दिया. वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि बेटा निर्माण कार्य के दौरान ईंट-बालू पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जब उन्होंने विरोध किया तो बेटे ने गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी.

वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

इस मारपीट में पिता की कमर और पैर में गंभीर चोट आई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल ये मामला चारों तरफ चर्चाओं का विषय बन हुआ है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं:

यूपी के इस रेलवे स्टेशन बदलेगा नक्शा! एयरपोर्ट जैसी हाईटेक सुविधाएं, अनावश्यक भागदौड़ से मिलेगी राहत

कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इनकार, फेसबुक पर पनपा था दोनों का प्यार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !