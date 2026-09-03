कौन हैं सपा नेता इश्तियाक खान? सोनभद्र में खनन करोबारी के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारी Raid

विजिलेंस विभाग के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ से पहुंची विजिलेंस टीम के साथ सोनभद्र एसओजी, एडीशनल एसपी, सीओ ओबरा, एसओ ओबरा और एसओ कोन समेत कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई में शामिल रहे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर लगाया गया. विजिलेंस की टीम ने इश्तियाक खान से जुड़े ठिकानों पर जांच पड़ताल की और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की कोशिश की. फिलहाल विजिलेंस की कार्रवाई किन बिंदुओं पर केंद्रित है और जांच में क्या सामने आया है? इसे लेकर आधिकारिक स्तर पर जानकारी सामने नहीं आई है.