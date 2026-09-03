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कौन हैं सपा नेता इश्तियाक खान? सोनभद्र में खनन करोबारी के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारी Raid

Sonbhadra News: सोनभद्र में विजिलेंस विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया. सपा नेता व खनन कारोबारी इश्तियाक खान के आधा दर्जन ठिकानों पर रेड पड़ी है.

Written ByArvind Dubey
Published: Sep 03, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:43 PM IST
कौन हैं सपा नेता इश्तियाक खान? सोनभद्र में खनन करोबारी के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारी Raid
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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