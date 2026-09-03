कौन हैं सपा नेता इश्तियाक खान? सोनभद्र में खनन करोबारी के ठिकानों पर विजिलेंस ने मारी Raid

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Sonbhadra News: सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता व खनन कारोबारी इश्तियाक खान के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. लखनऊ से पहुंची विजिलेंस टीम के साथ सोनभद्र एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमों ने बिल्ली मारकुंडी और ओबरा इलाके में इश्तियाक खान से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है. इस दौरान इश्तियाक खान के ठिकानों पर न किसी को अंदर जाने दिया, न अंदर से बाहर आने दिया. पुलिस फोर्स भी मौजूद रही.
मौके पर नहीं मिले सपा नेता
बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान सपा नेता इश्तियाक खान मौके पर नहीं मिले. उनके फरार होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, उनकी पत्नी आफरीना खान को ओबरा थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. ओबरा थाने में एएसपी अनिल कुमार की मौजूदगी में विजिलेंस टीम पूछताछ और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है. इस पूरी कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.
विजिलेंस विभाग के अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं
जानकारी के मुताबिक, लखनऊ से पहुंची विजिलेंस टीम के साथ सोनभद्र एसओजी, एडीशनल एसपी, सीओ ओबरा, एसओ ओबरा और एसओ कोन समेत कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई में शामिल रहे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर लगाया गया. विजिलेंस की टीम ने इश्तियाक खान से जुड़े ठिकानों पर जांच पड़ताल की और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की कोशिश की. फिलहाल विजिलेंस की कार्रवाई किन बिंदुओं पर केंद्रित है और जांच में क्या सामने आया है? इसे लेकर आधिकारिक स्तर पर जानकारी सामने नहीं आई है.
कौन हैं सपा नेता इश्तियाक खान?
इश्तियाक खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. सोनभद्र में खनन का कारोबार है. वह सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के करीबी बताए जाते हैं. पहले भी सपा नेता के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है. सपा नेता इश्तियाक खान के खिलाफ अवैध खनन, जमीन कब्जाने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं.
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