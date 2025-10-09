Advertisement
उठो… जल्दी उठो! स्टेशन मास्टर ने महिलाओं पर बरसाए दनादन डंडे, वजह जानकर दहल उठा हर कोई!

Sonbhadra News: सोनभद्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. जहा पर रेलवे स्टेशन मास्टर ने महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव किया, जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:26 PM IST
Sonbhadra News/अरविंद दूबे:  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से  स्टेशन मास्टर का वीडियो सामने आया है, जिसने रेलवे प्रशासन और व्यवस्था की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विंढमगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने प्लेटफार्म पर अस्थायी रूप से ठहरी गरीब आदिवासी महिलाओं के साथ न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि गालियां देते हुए डंडों से पीटकर उन्हें भगा दिया.

गरीब आदिवासी महिलाओं को डंडों से पीटा 
वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टेशन मास्टर अचानक गुस्से में महिलाओं के पास पहुंचता है, अपशब्द कहता है और हाथ में डंडा लेकर उन्हें खदेड़ देता है. बताया जा रहा है कि ये महिलाएं अन्य स्थानों से रोज़ी-रोटी की तलाश में सोनभद्र आई थीं और प्लेटफार्म किनारे झुग्गी जैसी अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रह रही थीं.

इंसानियत पर उठे सवाल
प्लेटफार्म पर बने इस अस्थायी बसेरे के कारण कुछ गंदगी फैल गई थी, इसी बात पर स्टेशन मास्टर भड़क गया और मानवता की सीमाएं लांघते हुए बर्बरता पर उतर आया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने स्टेशन मास्टर के व्यवहार की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि अगर साफ-सफाई की समस्या थी, तो इसे प्रशासनिक तरीके से सुलझाया जा सकता था, न कि गरीब महिलाओं पर डंडे बरसाकर.

यह पूरा मामला धनबाद रेलवे मंडल के अधीन आने वाले विंढमगंज रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. फिलहाल स्थानीय लोग और सोशल मीडिया यूज़र्स रेलवे प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. महिलाओं पर हुई यह मारपीट न सिर्फ स्टेशन मास्टर की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि सिस्टम की मानवीयता पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है.

