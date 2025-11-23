सोनभद्र में सूट-बूट वाले चोर! शादी के जश्न में घुसे ‘मेहमान के भेष में’, फिर कर दिया बड़ा कांड

Sonbhadra News/अरविन्द दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नगर में एक हाई-प्रोफाइल शादी के दौरान बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. अरिहंत होटल में आयोजित इस शादी समारोह में शोर-गुल और भीड़ के बीच चोरों ने बेहद शातिर तरीके से लाखों के गहने और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया. परिवार का कहना है कि बैग उनकी निगरानी में ही रखा गया था, लेकिन चोर इतने सफाई से काम कर गए कि किसी को शक तक नहीं हुआ.

चोर ने कब की घटना को अंजाम

वारदात रात करीब साढ़े बारह से डेढ़ बजे के बीच हुई, जब मेहमान समारोह में व्यस्त थे. पीड़ित परिवार का आरोप है कि दो अनजान चेहरे शादी में बार-बार चक्कर लगा रहे थे, और यही लोग बैग लेकर निकल गए. पुलिस अब होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है.

लाखों का समान लेकर फरार

राबर्ट्सगंज का अरिहंत होटल जहां रोशनी, संगीत और शादी का जश्न अपने चरम पर था. लेकिन इसी भीड़ में घुलकर आए कुछ शातिर अपराधी लाखों का माल लेकर ऐसे गायब हो गए जैसे वे भी मेहमान बनकर ही आए हों. पीड़ित संतोष तिवारी और उनका परिवार शादी की तैयारियों और मेहमानों में व्यस्त था. इसी दौरान उनकी पत्नी हीरामणि तिवारी के पास रखा बैग निशाने पर लिया गया.

किसी को नहीं लगी भनक

बैग के अंदर करीब तीन लाख पचास हजार रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान थे. परिवार के मुताबिक दो संदिग्ध युवक समारोह में बार-बार मंडरा रहे थे. शक तो हुआ, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया कि वे चोरी की वारदात के लिए मौके की तलाश में हैं. समारोह की भीड़ और आवाज का फायदा उठाकर चोर बैग लेकर होटल से बाहर निकल गए और किसी को भनक तक नहीं लगी.

होटल स्टाफ से पूछताछ जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. होटल स्टाफ से पूछताछ हो रही है और चोरों के संभावित रास्तों की भी तलाश की जा रही है. शादी के बीच हुई इस चोरी ने खुशियों को झटका दिया है, और अब पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि जांच जल्द नतीजे तक पहुंचे और चोरों तक पुलिस की पकड़ बने.

