खुशखबरी! सोनभद्र के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 6.73 करोड़ से हाईटेक बनेगा तियरा स्टेडियम!

6 करोड़ रुपये का बजट पास

सोनभद्र के तियरा स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब स्टेडियम के जीर्णोद्धार और विकास कार्य जल्द शुरू होंगे. इस परियोजना पर करीब 6 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. स्टेडियम में पवेलियन भवन की मरम्मत, क्षतिग्रस्त छत का जीर्णोद्धार, दर्शक दीर्घा का सुदृढ़ीकरण, छात्रावासों का रंग-रोगन, बाउंड्रीवाल पर फेंसिंग, जल निकासी व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खिलाड़ियों के लिए फर्नीचर तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त बास्केटबॉल और टेबल टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा. वहीं, वॉलीबॉल कोर्ट को भी सिंथेटिक फ्लोरिंग के साथ विकसित किया जाएगा.