खुशखबरी! सोनभद्र के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 6.73 करोड़ से हाईटेक बनेगा तियरा स्टेडियम!

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Sonbhadra News: सोनभद्र के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. जिले के तियरा स्टेडियम का अब जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में शासन ने तियरा स्टेडियम के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए 6 करोड़ 73 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड यानी यूपीआरएनएसएस को सौंपी गई है. बुधवार को जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने स्टेडियम का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.
6 करोड़ रुपये का बजट पास
सोनभद्र के तियरा स्टेडियम को आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस करने की तैयारी शुरू हो गई है. शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब स्टेडियम के जीर्णोद्धार और विकास कार्य जल्द शुरू होंगे. इस परियोजना पर करीब 6 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. स्टेडियम में पवेलियन भवन की मरम्मत, क्षतिग्रस्त छत का जीर्णोद्धार, दर्शक दीर्घा का सुदृढ़ीकरण, छात्रावासों का रंग-रोगन, बाउंड्रीवाल पर फेंसिंग, जल निकासी व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खिलाड़ियों के लिए फर्नीचर तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त बास्केटबॉल और टेबल टेनिस कोर्ट का निर्माण कराया जाएगा. वहीं, वॉलीबॉल कोर्ट को भी सिंथेटिक फ्लोरिंग के साथ विकसित किया जाएगा.
खेल मैदान में बेहतर प्रकाश व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने छात्रावास भवन में एक समान खिड़कियां लगाने, कमरों में टाइल्स बिछाने, खेल मैदानों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने और पूरे स्टेडियम परिसर की गुणवत्तापूर्ण पेंटिंग कराने के निर्देश दिए. साथ ही परिसर में सीसी सड़क बनाने को भी कहा.
खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना शासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक स्टेडियम के आधुनिकीकरण से स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल संसाधन मिलेंगे, जिससे सोनभद्र की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.
शहर में 6 नई सड़कें भी बनेंगी
बता दें कि सोनभद्र के लिए योगी सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत जिले की छह प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. करीब 202 करोड़ रुपये की लागत से 127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत प्रदेश की 22 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. इनमें सबसे ज्यादा छह परियोजनाएं अकेले सोनभद्र की हैं. इन परियोजनाओं पर करीब 202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और कुल 127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा.