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खुशखबरी! सोनभद्र के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 6.73 करोड़ से हाईटेक बनेगा तियरा स्टेडियम!

Sonbhadra News: योगी सरकार ने सोनभद्र के तियरा स्टेडियम के जीणोद्वार के लिए बजट का पिटारा खोला है. उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड को स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Written ByArvind Dubey
Published: Aug 05, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:32 PM IST
खुशखबरी! सोनभद्र के खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, 6.73 करोड़ से हाईटेक बनेगा तियरा स्टेडियम!
Image Credit: AI Image

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Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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