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मंडप में गिरा शराबी दूल्हा, फिर दुल्हन का फैसला बना सुर्खियां; 40 दिन में लौटाने होंगे दहेज के तीन लाख रुपये

Sonbhadra Trending News: सोनभद्र में शादी के मंडप पर जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ. शराब के नशे में दूल्हा मंडप में गिर पड़ा तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस थाने में दुल्हन के पक्ष में जो फैसला हुआ, उसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 28, 2026, 08:48 PM IST
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शराबी दूल्हे से दुल्हन का शादी से इनकार
शराबी दूल्हे से दुल्हन का शादी से इनकार

अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब दुल्हन ने मंडप में ही नशे में धुत दूल्हे के साथ फेरे लेने से साफ इंकार कर दिया. यह घटना सोमवार रात की है, जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बारात पूरे धूमधाम से गांव पहुंची थी. 

मंडप में मुंह के बल गिरा दूल्हा
जानकारी के मुताबिक, जयमाल के बाद शादी की रस्में चल रही थीं, तभी मंडप में बैठे दूल्हे का संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा. शुरुआत में लोगों को लगा कि थकान या नींद के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि दूल्हा शराब के नशे में धुत है. उसकी लगातार लड़खड़ाती हालत और बार-बार गिरने की हरकतों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया. 

दूल्हे की नशेड़ी हालत देख दुल्हन का शादी से  इनकार
दूल्हे की इस स्थिति को देखकर दुल्हन ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए शादी से इनकार कर दिया. उसके इस कदम से वहां मौजूद घरातियों और बारातियों में हड़कंप मच गया. दुल्हन के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें दूल्हे की इस आदत के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और यह उनके साथ धोखा है.

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थाने पहुंचा नशेड़ी दूल्हे पर हुआ विवाद
मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद विवाद थाने तक पहुंच गया. पूरी रात थाने में पंचायत चलती रही. दुल्हन पक्ष ने शादी में हुए खर्च और दहेज में दिए गए नगद व सामान की वापसी की मांग रखी. 

ये भी पढ़ें: एक दुल्हन से शादी को पहुंचे दो दूल्हे, मौलवी हैरान; निकाह समारोह का हंगामा थाने पहुंचा, जानें कैसे हुआ फैसला

40 दिन में दहेज के 3 लाख लौटाने का समझौता
काफी समझौते के बाद दूल्हा पक्ष ने तीन लाख रुपये वापस करने पर सहमति जताई और इसके लिए 40 दिन की मोहलत लेते हुए लिखित वादा भी किया. समझौता होने के बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई. 

इस पूरे घटनाक्रम में दुल्हन के साहसिक फैसले की इलाके में जमकर चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि उसने नशे जैसी बुरी आदत के खिलाफ खड़े होकर एक मिसाल पेश की है. वहीं, खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

 

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