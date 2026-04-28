मंडप में गिरा शराबी दूल्हा, फिर दुल्हन का फैसला बना सुर्खियां; 40 दिन में लौटाने होंगे दहेज के तीन लाख रुपये

अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया, जब दुल्हन ने मंडप में ही नशे में धुत दूल्हे के साथ फेरे लेने से साफ इंकार कर दिया. यह घटना सोमवार रात की है, जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बारात पूरे धूमधाम से गांव पहुंची थी.

मंडप में मुंह के बल गिरा दूल्हा

जानकारी के मुताबिक, जयमाल के बाद शादी की रस्में चल रही थीं, तभी मंडप में बैठे दूल्हे का संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा. शुरुआत में लोगों को लगा कि थकान या नींद के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि दूल्हा शराब के नशे में धुत है. उसकी लगातार लड़खड़ाती हालत और बार-बार गिरने की हरकतों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया.

दूल्हे की नशेड़ी हालत देख दुल्हन का शादी से इनकार

दूल्हे की इस स्थिति को देखकर दुल्हन ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए शादी से इनकार कर दिया. उसके इस कदम से वहां मौजूद घरातियों और बारातियों में हड़कंप मच गया. दुल्हन के पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें दूल्हे की इस आदत के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी और यह उनके साथ धोखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

थाने पहुंचा नशेड़ी दूल्हे पर हुआ विवाद

मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद विवाद थाने तक पहुंच गया. पूरी रात थाने में पंचायत चलती रही. दुल्हन पक्ष ने शादी में हुए खर्च और दहेज में दिए गए नगद व सामान की वापसी की मांग रखी.

ये भी पढ़ें: एक दुल्हन से शादी को पहुंचे दो दूल्हे, मौलवी हैरान; निकाह समारोह का हंगामा थाने पहुंचा, जानें कैसे हुआ फैसला

40 दिन में दहेज के 3 लाख लौटाने का समझौता

काफी समझौते के बाद दूल्हा पक्ष ने तीन लाख रुपये वापस करने पर सहमति जताई और इसके लिए 40 दिन की मोहलत लेते हुए लिखित वादा भी किया. समझौता होने के बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई.

इस पूरे घटनाक्रम में दुल्हन के साहसिक फैसले की इलाके में जमकर चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि उसने नशे जैसी बुरी आदत के खिलाफ खड़े होकर एक मिसाल पेश की है. वहीं, खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.