दिनदहाड़े घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, अकेली युवती को बनाया बंधक… अलमारी साफ कर ले गए लाखों के जेवर

सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. दिनदहाड़े दो नकाबपोश युवकों ने एक घर में घुसकर अकेली युवती को बंधक बना लिया और आराम से अलमारी का ताला खोलकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

कहां की है ये घटना?

जानकारी के मुताबिक यह वारदात पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ कस्बे में शाम करीब चार बजे हुई. घर के मालिक प्रेम (पीड़ित गृहस्वामी) ने पहले एक कारीगर से अलमारी का लॉक खोलने की बात की थी. बताया जा रहा है कि कारीगर ने ताला खोलने के लिए अधिक पैसे की मांग की और वहां से चला गया. कुछ देर बाद प्रेम की पत्नी बाजार चली गईं और प्रेम भी किसी काम से बाहर निकल गए. घर में उस समय उनकी बेटी अकेली थी.

इसी दौरान दो युवक मास्क लगाकर घर में घुस आए और सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गए. उन्होंने आवाज लगाकर घर में किसी के होने की जानकारी ली. जब युवती सामने आई तो बदमाशों ने खुद को अलमारी का लॉक बदलने वाला बताकर उसे भ्रमित किया. जैसे ही युवती कमरे में मोबाइल लेने गई, दोनों आरोपियों ने पीछे से उस पर हमला कर दिया. उन्होंने युवती के हाथ-पैर और मुंह बांधकर उसे चारपाई के नीचे धकेल दिया और आराम से अलमारी का ताला खोलकर जेवरात व नकदी समेटकर फरार हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई. प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ शुरू की. इसी बीच पुलिस ने एक और संदिग्ध युवक को पकड़ा और प्रत्यक्षदर्शी युवती के सामने लाया. युवती ने बालों की बनावट और आवाज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली. पहचान होते ही घर के बाहर जुटी भीड़ का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने पुलिस के सामने ही संदिग्ध युवक की पिटाई कर दी.

घटना के दौरान जब आरोपी के परिजन मौके पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों के साथ उनका भी विवाद हो गया. स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर थाने ले गई और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.