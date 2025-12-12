Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3038517
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उस पर अमानवीय अत्याचार किए. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने सरिया को गर्म कर उसके शरीर पर दागा.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sonbhadra News
Sonbhadra News

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: यूपी के सोनभद्र जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उस पर अमानवीय अत्याचार किए. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने सरिया को गर्म कर उसके शरीर पर दागा, और आरोप के अनुसार सरिया को गुप्तांग में घुसाने तक की घिनौनी हरकत की. इतना सब होने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने पूरे दिन मजदूर को थाने में बैठाए रखा और मेडिकल तक नहीं कराया. राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव की यह सनसनीखेज घटना है.

राबर्टसगंज कोतवाली की घटना
राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बकाया मजदूरी मांगना मजदूर राहुल चौहान को इतना महंगा पड़ जाएगा शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा. पीड़ित के मुताबिक जब वह अपनी मजदूरी लेने पहुंचा, तो दबंगों ने उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया फिर लोहे की सरिया को गर्म कर उसके शरीर पर कई जगह दागा. यही नहीं राहुल का आरोप है कि सरिया गुप्तांग में तक डाल दिया गया.

पुलिस ने पीड़ित को भेजा घर
इस बर्बरता के बाद मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को घर भिजवाया. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर रूप से घायल राहुल जब स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा, तो आरोप है कि पुलिस ने उसे पूरे दिन बैठाए रखा न मेडिकल कराया न ही तत्काल कार्रवाई की. पीड़ित के शरीर पर चोट और जलने के कई निशान साफ दिख रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार
आखिरकार उसे निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. घटना के तीसरे दिन पीड़ित ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. अब देखना होगा बकाया मजदूरी के विवाद में मजदूर पर हुए इस अमानवीय अत्याचार को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है. पीड़ित ने मीडिया से बातचीत करते हुए अब न्याय की मांग कर रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है.

यह भी पढ़ें  - गाजीपुर में चार बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, 1 के पैर में लगी गोली, पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश

 

यह भी पढ़ें  - 'मौत के मांझे' की चपेट में आया फिर एक युवक! बाइक रोकने का भी नहीं मिला मौका, तड़पते हुए सड़क पर गिरा... खून से हुआ तरबतर

 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Lucknow latest news
'मौत के मांझे' की चपेट में आया फिर एक युवक! बाइक रोकने का भी मौका नहीं मिला
Ayodhya SIR News
सनातन के रंग में रंगा SIR Form, मां के कॉलम में जानकी, कौशल्या और सुमित्रा का नाम
Ghazipur Encounter
गाजीपुर में चार बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, हिस्ट्रीशीटर के पैर में लगी गोली
bulandshahr news
बुलंदशहर में बढ़ेगी रोडवेज बसों की कनेक्टिविटी! अनुपशहर- पहासू तक जाएंगी सरकारी बसें
Uttarakhand Assembly Election 2027
BJP की हैट्रिक या कांग्रेस की वापसी? हरक सिंह रावत ने 2027 में किया सरकार बनाने का द
ration card news
यूपी में निरस्त होंगे 3661 राशनकार्ड, ई-केवाईसी न कराने वाले यूनिट भी होंगे बाहर
Azamgarh news
आजमगढ़ में पाइल्स का इलाज कराने आया कैदी टॉयलेट के बहाने हुआ फरार, मचा हड़कंप
Uttarakhand Khel Mahakumbh
अब कंचा खेलने पर नहीं पड़ेगी मार, मिलेगा बेहतरीन इनाम, इस बार का खेल महाकुंभ है खास!
prayagraj latest news
माघ मेला का पहली बार जारी हुआ अनोखा लोगो, सनातन परंपरा और संगम महिमा का अद्भुत संगम
up accident news
भदोही से मथुरा तक दर्दनाक हादसे, कहीं अज्ञात वाहन ने रौंदा, कहीं दिखा रफ्तार का कहर