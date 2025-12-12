मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: यूपी के सोनभद्र जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक मजदूर को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि उस पर अमानवीय अत्याचार किए. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने सरिया को गर्म कर उसके शरीर पर दागा, और आरोप के अनुसार सरिया को गुप्तांग में घुसाने तक की घिनौनी हरकत की. इतना सब होने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने पूरे दिन मजदूर को थाने में बैठाए रखा और मेडिकल तक नहीं कराया. राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव की यह सनसनीखेज घटना है.

राबर्टसगंज कोतवाली की घटना

राबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बकाया मजदूरी मांगना मजदूर राहुल चौहान को इतना महंगा पड़ जाएगा शायद उसने भी कभी नहीं सोचा होगा. पीड़ित के मुताबिक जब वह अपनी मजदूरी लेने पहुंचा, तो दबंगों ने उसे पकड़कर एक खंभे से बांध दिया फिर लोहे की सरिया को गर्म कर उसके शरीर पर कई जगह दागा. यही नहीं राहुल का आरोप है कि सरिया गुप्तांग में तक डाल दिया गया.

पुलिस ने पीड़ित को भेजा घर

इस बर्बरता के बाद मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना के दौरान मौजूद कुछ लोगों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को घर भिजवाया. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंभीर रूप से घायल राहुल जब स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा, तो आरोप है कि पुलिस ने उसे पूरे दिन बैठाए रखा न मेडिकल कराया न ही तत्काल कार्रवाई की. पीड़ित के शरीर पर चोट और जलने के कई निशान साफ दिख रहे हैं.

पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

आखिरकार उसे निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. घटना के तीसरे दिन पीड़ित ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. अब देखना होगा बकाया मजदूरी के विवाद में मजदूर पर हुए इस अमानवीय अत्याचार को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है. पीड़ित ने मीडिया से बातचीत करते हुए अब न्याय की मांग कर रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है.

