8 घंटे की हैवानियत, तीन दिन तक भटकता रहा पीड़ित… सोनभद्र में इंसाफ से पहले क्यों मिली खामोशी?

सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक युवक ने अपने साथ हुई हैवानियत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित का कहना है कि लेनदेन के विवाद में उसे बंधक बनाकर घंटों तक पीटा गया, निर्वस्त्र कर जख्मों पर नमक रगड़ा गया, जबरन शराब पिलाई गई और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई. पीड़ित का यह भी आरोप है कि उससे जबरन कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए गए और उसके परिवार से तीन लाख रुपये की मांग की गई.

पीड़ित के साथ 8 घंटे तक करने रहे हैवानियत

हैरानी की बात ये है कि घटना के बाद पीड़ित कई दिनों तक कोतवाली का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई. मीडिया में मामला सामने आने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है और मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है. आखिर इतनी गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है. राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ऐलाही गांव निवासी अमित पटेल ने मीडिया को दी जानकारी में अपने साथ हुई घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित के अनुसार, लेनदेन के विवाद में उसे अगवा कर एक कमरे में ले जाया गया, जहां करीब 8 घंटे तक रस्सी से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई.

पीड़ित का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया और उसके जख्मों पर नमक रगड़ा गया. उसने यह भी बताया कि मारपीट के दौरान उसे जबरन शराब पिलाई गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और उसने उल्टी कर दी, इसके बावजूद आरोपियों द्वारा कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा.

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अमित पटेल के मुताबिक

आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल कर दिया जाएगा. पीड़ित का कहना है कि यदि आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच की जाए तो वीडियो मिलने की संभावना है, और वह घटना स्थल की पहचान भी कर सकता है जहां उसके साथ कथित तौर पर यह सब हुआ. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उससे जबरन कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाए गए और उसके माता-पिता को फोन कर तीन लाख रुपये लेकर आने के लिए कहा गया.

इंसाफ से पहले क्यों मिली खामोशी?

पीड़ित के अनुसार, घटना के बाद वह लगातार तीन दिनों तक कोतवाली का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. उसने मीडिया को बताया कि उसे थाने और अस्पताल के बीच दौड़ाया जाता रहा, पर उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. मामला जब मीडिया में सामने आया, तब पुलिस हरकत में आई और अब पीड़ित की तहरीर के आधार पर दो नामजद समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है. हालांकि, इन सभी आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इतने गंभीर आरोपों केबावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई और क्या बिना मीडिया के हस्तक्षेप के यह मामला दर्ज हो पाता.