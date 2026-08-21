बेवजह नदी क्षेत्र में न जाएं... सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन की अपील; तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका

सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र में हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश के बाद सोन नदी भी उफान पर है, जिससे नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. हालांकि मौजूदा समय में नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है और पानी खतरे के निशान से अभी कुछ दूरी पर बह रहा है, लेकिन एहतियातन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसी को लेकर एसडीएम ओबरा रवि कुमार ने चोपन नगर पंचायत के छठ घाट समेत आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर जलस्तर और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.