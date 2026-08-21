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बेवजह नदी क्षेत्र में न जाएं... सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन की अपील; तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका

Sonbhadra Flood News: सोनभद्र में बीते कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश से सोन नदी तटवर्ती इलाकों में कभी भी कहर ढा सकती है. बाढ़ की आशंका के चलते तटवर्ती इलाकों में डर का माहौल बना हुआ है. वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाएं.

Written ByArvind DubeyEdited ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 21, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:02 PM IST
बेवजह नदी क्षेत्र में न जाएं... सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन की अपील; तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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