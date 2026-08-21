बेवजह नदी क्षेत्र में न जाएं... सोन नदी का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन की अपील; तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका

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सोनभद्र/अरविंद दुबे: सोनभद्र में हाल के दिनों में लगातार हो रही बारिश के बाद सोन नदी भी उफान पर है, जिससे नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. हालांकि मौजूदा समय में नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है और पानी खतरे के निशान से अभी कुछ दूरी पर बह रहा है, लेकिन एहतियातन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसी को लेकर एसडीएम ओबरा रवि कुमार ने चोपन नगर पंचायत के छठ घाट समेत आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर जलस्तर और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
तटवर्टी इलाकों की चिंता बढ़ी
लगातार बारिश के बाद सोन नदी के बढ़े जलस्तर ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी थी. नदी का पानी बढ़ने के बाद घाट और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी, हालांकि अब जलस्तर में कुछ कमी आई है और छठ घाट की सड़क से भी पानी उतर चुका है. चोपन नगर पंचायत के छठ घाट पर मौजूदा जलस्तर 8.03 मीटर दर्ज किया गया है. नदी अभी भी पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन पानी फिलहाल खतरे के निशान से कुछ दूरी पर बह रहा है. बावजूद इसके प्रशासन किसी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है.
एसडीएम ने किया संभावित बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण
एसडीएम ओबरा रवि कुमार ने वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग स्थित सोन नदी के नीचे जलस्तर बढ़ने वाले क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों की स्थिति को परखा. निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मियों को लगातार निगरानी रखने और जलस्तर में अचानक वृद्धि होने पर तत्काल लोगों को सूचना देकर सतर्क करने के निर्देश दिए गए.
प्रशासन की अपील
वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि सोन नदी के तटवर्ती इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं और नदी में उतरने से पूरी तरह बचें. खासकर बच्चों और पशुओं को नदी की ओर जाने से रोकने की अपील की गई है, क्योंकि बारिश के बाद नदी का बहाव तेज होने के साथ जलस्तर में अचानक बदलाव की आशंका बनी रहती है.
फिलहाल रेलवे कॉलोनी और आईडब्ल्यू ऑफिस के लिए पानी की आपूर्ति संचालित है और दो मोटरों में से एक मोटर के जरिए पानी की व्यवस्था जारी है. प्रशासन की नजर लगातार सोन नदी के जलस्तर पर बनी हुई है और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं.