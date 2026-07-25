सोनभद्र में ग्राम पंचायत निधि में बड़ा घोटाला! महिला प्रधान ने पति पर लगाया फर्जी हस्ताक्षर कर गबन का आरोप

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Sonbhadra News: सोनभद्र जिले की एक महिला ग्राम प्रधान ने अपने ही पति, पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर पर ग्राम पंचायत निधि में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है. महिला प्रधान ने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ को शिकायती पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए त्रिस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है.
3 साल से हो रही हेराफेरा
महिला प्रधान मीरा देवी का आरोप है कि पिछले लगभग तीन वर्षों से उनकी जानकारी, अनुमति और हस्ताक्षर के बिना ग्राम पंचायत के खाते से विभिन्न मदों में भुगतान किया जाता रहा. उनका कहना है कि फर्जी हस्ताक्षर कर अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का भुगतान कराया गया और पंचायत निधि का दुरुपयोग किया गया. प्रधान मीरा देवी ने आरोप लगाया कि डिजिटल माध्यम और डोंगल का गलत इस्तेमाल कर भुगतान किए गए. इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की बैठकों और विकास कार्यों से भी उन्हें दूर रखा गया, जिससे उन्हें पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी नहीं मिल सकी.
फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान का आरोप
उन्होंने शिकायत पत्र में मनरेगा के कार्यों, फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर हुए भुगतानों, विभिन्न फर्मों को किए गए भुगतान तथा प्राथमिक विद्यालयों में कथित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज कर धन निकासी जैसे मामलों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है. महिला प्रधान ने जिलाधिकारी से दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए. फिलहाल शिकायत के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.