सोनभद्र में ग्राम पंचायत निधि में बड़ा घोटाला! महिला प्रधान ने पति पर लगाया फर्जी हस्ताक्षर कर गबन का आरोप

फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान का आरोप

उन्होंने शिकायत पत्र में मनरेगा के कार्यों, फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर हुए भुगतानों, विभिन्न फर्मों को किए गए भुगतान तथा प्राथमिक विद्यालयों में कथित रूप से फर्जी उपस्थिति दर्ज कर धन निकासी जैसे मामलों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है. महिला प्रधान ने जिलाधिकारी से दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए. फिलहाल शिकायत के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है.