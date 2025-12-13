Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3039737
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सात मौतों के बाद सन्नाटा, सोनभद्र की ‘लाइफ लाइन’ थमी, क्या खनन निदेशक का दौरा देगा राहत की उम्मीद?

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में  7 मजदूरों की दर्दनाक मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया, वहीं उसके बाद लगी रोक ने सोनभद्र की लाइफ लाइन कहे जाने वाले खनन व्यवसाय को पूरी तरह ठप कर दिया. ऐसे में हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

State Mining Director
State Mining Director

 Sonbhadra News/अरविन्द दुबे:  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 15 नवंबर को  पत्थर खदान में हादसे में सात मजदूरों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे के बाद खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जनपद में पत्थर खनन पर लगाई गई रोक ने सोनभद्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले खनन व्यवसाय को पूरी तरह ठप कर दिया है. फिलहाल जिले की 37 खदानों का संचालन पूरी तरह बंद है, जिसका असर अब सिर्फ खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है.

हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट
खनन बंद होते ही हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है. वहीं खनन से जुड़े व्यवसायी, स्टोन क्रशर संचालक, ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक भारी आर्थिक दबाव में हैं. बैंकों की किस्तें, रॉयल्टी, मजदूरी और वाहनों की देनदारियां अब उनकी चिंता का बड़ा कारण बन चुकी हैं.

राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान
इस रोक का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर भी दिखने लगा है. पत्थर खदानें बंद होने से गिट्टी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे मकान निर्माण में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी के दाम आसमान छूने लगे हैं. बढ़ती महंगाई ने आम व्यक्ति की जेब पर सीधा असर डाला है. साथ ही सड़क निर्माण समेत अन्य सरकारी विकास कार्यों की लागत भी बढ़ गई है, जिससे कई परियोजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. खनन ठप होने से राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

खनन निदेशक का दौरा 
इसी बेहद संवेदनशील हालात के बीच सोमवार को राज्य की खनन निदेशक माला श्रीवास्तव पहली बार सोनभद्र पहुंचीं. सर्किट हाउस में डीएम, एडीएम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बंद कमरे में समीक्षा बैठक की. सूत्रों के अनुसार, खनन निदेशक न सिर्फ हादसे वाली खदान, बल्कि अन्य खदानों की भी जांच कर सकती हैं और सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

अब पूरे जिले की निगाहें इस दौरे पर टिकी हैं. सवाल यही है कि क्या सुरक्षा मानकों के साथ सोनभद्र की खनन व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट पाएगी, या फिर मजदूरों की रोज़ी-रोटी, व्यवसायियों का भविष्य और आम जनता की जेब पर मंडराता यह संकट और गहराता जाएगा. 

और पढे़ं: मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Maa annapurna mandir
देश का पहला ऐसा मंदिर, 1 साल तक के बच्चों को भी मिलेगा ये खास प्रसाद
Ayodhya news
राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक, सुरक्षा कार्यों पर लिए जाएंगे बड़े फैसले
jaunpur news
इंटरनेट पर छाया 'खालिद दूबे' का वलीमा कार्ड, बना मिसाल, जानिये क्या है इसमें खास?
stray dog attack
अमेठी में आवारा कुत्ते का आतंक, पिछले 48 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों को बनाया निशाना
bijnor news
'जामवंत' बने किसानों के रक्षक! बिजनौर में बंदरों के आतंक से निजात का देसी जुगाड़
Bahraich news
अरे मेरी बच्ची को बचाओ... मां के साथ सो रही एक साल की बच्ची को उठा ले गया 'शैतान'
Chandauli News
चंदौली के लाल ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल
IMA Passing Out Parade
भारतीय सेना को मिले 491 युवा अफसर, निष्कल द्विवेदी को मिला स्वार्ड ऑफ आनर
Aligarh Thook Kand Viral News
शर्मनाक! मशहूर ढाबे में थूक लगाकर सेंकी जा रही रोटियां...VIDEO वायरल हुआ तो मचा बवाल
allahabad high court news
पति से बेहतर जीवन जी रही पत्नी को मेंटिनेंस मांगने का अधिकार नहीं- HC ने लगाई लताड़