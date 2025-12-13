सात मौतों के बाद सन्नाटा, सोनभद्र की ‘लाइफ लाइन’ थमी, क्या खनन निदेशक का दौरा देगा राहत की उम्मीद?

Sonbhadra News/अरविन्द दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 15 नवंबर को पत्थर खदान में हादसे में सात मजदूरों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे के बाद खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जनपद में पत्थर खनन पर लगाई गई रोक ने सोनभद्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले खनन व्यवसाय को पूरी तरह ठप कर दिया है. फिलहाल जिले की 37 खदानों का संचालन पूरी तरह बंद है, जिसका असर अब सिर्फ खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है.

हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का संकट

खनन बंद होते ही हजारों मजदूरों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है. वहीं खनन से जुड़े व्यवसायी, स्टोन क्रशर संचालक, ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक भारी आर्थिक दबाव में हैं. बैंकों की किस्तें, रॉयल्टी, मजदूरी और वाहनों की देनदारियां अब उनकी चिंता का बड़ा कारण बन चुकी हैं.

राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान

इस रोक का सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर भी दिखने लगा है. पत्थर खदानें बंद होने से गिट्टी की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे मकान निर्माण में इस्तेमाल होने वाली गिट्टी के दाम आसमान छूने लगे हैं. बढ़ती महंगाई ने आम व्यक्ति की जेब पर सीधा असर डाला है. साथ ही सड़क निर्माण समेत अन्य सरकारी विकास कार्यों की लागत भी बढ़ गई है, जिससे कई परियोजनाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. खनन ठप होने से राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

खनन निदेशक का दौरा

इसी बेहद संवेदनशील हालात के बीच सोमवार को राज्य की खनन निदेशक माला श्रीवास्तव पहली बार सोनभद्र पहुंचीं. सर्किट हाउस में डीएम, एडीएम समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बंद कमरे में समीक्षा बैठक की. सूत्रों के अनुसार, खनन निदेशक न सिर्फ हादसे वाली खदान, बल्कि अन्य खदानों की भी जांच कर सकती हैं और सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

अब पूरे जिले की निगाहें इस दौरे पर टिकी हैं. सवाल यही है कि क्या सुरक्षा मानकों के साथ सोनभद्र की खनन व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट पाएगी, या फिर मजदूरों की रोज़ी-रोटी, व्यवसायियों का भविष्य और आम जनता की जेब पर मंडराता यह संकट और गहराता जाएगा.

और पढे़ं: मजदूरी मांगना युवक को पड़ा भारी, खंभे से बांधकर पीटा, गर्म लोहे की रॉड से जलाया

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !