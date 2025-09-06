Mirzapur News: मिर्जापुर में दरोगा की दर्दनाक मौत, थाने से कुछ ही दूरी पर मिला फंदे से लटकता शव, दो साल से कर रहे थे तैनाती

Mirzapur News/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर चील्ह थाने में तैनात दरोगा का फांसी पर लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत आला-अधिकारी मौके पर पहुंचे . शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

ऐसा बताया जा रहा है कि चील्ह थाने में तैनात दरोगा का शव शनिवार को फांसी के फंदे पर लटकता मिला. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मृतक दरोगा की पहचान अनिल कुमार ओझा (58 वर्ष) के रूप में हुई है. वह थाने से कुछ दूरी पर प्राइवेट मकान किराए पर लेकर रहते थे. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. संबंधित मकान को सीज कर दिया गया है. अनिल कुमार ओझा की तैनाती 21 अगस्त 2024 से चील्ह थाने में हुई थी.

सुसाइड करने के पूछे क्या है वजह?

विभागीय लोगों की माने तो कुछ माह से वह डिप्रेशन में रहते थे. चील्ह थाना में उनका स्थानांतरण भदोही से किया गया था. गत दिनों विभागीय तबादला के दौरान इन्हें चील्ह से देहात कोतवाली स्थानांतरित किया गया है. मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने प्रथम तल पर रहने वाले दरोगा के कमरे का निरीक्षण किया . शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है .

एसपी का बयान

एसपी सिंह नितेश सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ के मूलतः निवासी अनिल ओझा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया .उनके बेटे आ गए हैं . पंचनामा कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है .बताया कि मानसिक रूप से कुछ बीमार चल रहे थे .इनका इलाज करीब 5 वर्षों से डा. संजय गुप्ता का चल रहा था . यह 1987 बैच के अधिकारी थे .

हेल्पलाइन: जीवन अनमोल है.किसी को भी किसी भी कारण हताशा,निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर+91 9630899002, +91 7389366696पर संपर्क करें.