सोनभद्र में रफ्तार का कहर, ट्रक से भिड़ी बाइक, तीन दोस्तों की मौत

बस चालक ने युवक को कुचला

सोनभद्र बभनी थाना क्षेत्र में बाइक खड़ी करने के दौरान एक युवक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ा और पीछे से आ रही निजी बस ने उसे कुचल दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी और मृतक की पहचान कराने में जुट गई. वहीं हादसे के बाद फरार हुई निजी बस और उसके चालक को पुलिस ने छत्तीसगढ़ सीमा के पास से पकड़ लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.