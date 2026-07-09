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सोनभद्र में रफ्तार का कहर, ट्रक से भिड़ी बाइक, तीन दोस्तों की मौत

Sonbhadra news: सोनभद्र में तेज रफ्तार बाइक एक ट्रक से जा भिड़ी. हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 09, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:16 PM IST
सोनभद्र में रफ्तार का कहर, ट्रक से भिड़ी बाइक, तीन दोस्तों की मौत
Image Credit: फाइल फोटो

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