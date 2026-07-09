सोनभद्र में रफ्तार का कहर, ट्रक से भिड़ी बाइक, तीन दोस्तों की मौत

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Sonbhadra Accident: सोनभद्र में तेज रफ्तार ने एक बार फिर तीन परिवारों की खुशियां छीन ले गई. पिपरी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद तीनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
तेज रफ्तार बाइक ट्रक से भिड़ी
सोनभद्र के पिपरी थाना क्षेत्र स्थित मड़ैयाकुरली हवाई पट्टी के समीप उस समय चीख-पुकार मच गई, जब तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
सूचना मिलते ही पिपरी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की और हादसे की जानकारी परिजनों को दी. दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी. मामले में क्षेत्राधिकारी पिपरी हर्ष पांडे ने बताया कि बाइक सवार तीनों युवक तेज गति से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है.
बस चालक ने युवक को कुचला
सोनभद्र बभनी थाना क्षेत्र में बाइक खड़ी करने के दौरान एक युवक अचानक असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ा और पीछे से आ रही निजी बस ने उसे कुचल दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी और मृतक की पहचान कराने में जुट गई. वहीं हादसे के बाद फरार हुई निजी बस और उसके चालक को पुलिस ने छत्तीसगढ़ सीमा के पास से पकड़ लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.