Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3016685
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

भदोही में बड़ा हादसा, कालीन कंपनी में जहरीली गैस से तीन मैकेनिक की मौत, इलाके में दहशत

Bhadohi News: सूर्या कार्पेट में डाइंग हाउस में स्थित मोटर में खराबी आने के बाद कर्मचारी उसे ठीक करने के लिए नीचे बने केबिन में उतरे थे. इसी दौरान तीन मैकेनिक जहरीली गैस की चपेट में आ गए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Bhadohi News: कालीन सिटी भदोही में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. औराई क्षेत्र स्थित एक कालीन कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मैकेनिक की मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. आसपास लोगों को दूर ले जाया गया है. बताया गया कि डाइंग हाउस के केबिन में मोटर ठीक करने के दौरान जहरीली गैस निकली लगी. 

जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन की मौत 
जानकारी के मुताबिक, सूर्या कार्पेट में डाइंग हाउस में स्थित मोटर में खराबी आने के बाद कर्मचारी उसे ठीक करने के लिए नीचे बने केबिन में उतरे थे. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वॉशिंग और ई.टी.पी. प्लांट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हुई थी. इसके चलते केबिन में जहरीली गैस भर गई थी. जैसे ही तीनों नीचे पहुंचे, गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए. बाहर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले गए. 

सुरक्षा मानकों में लापरवाही 
डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी औराई स्थित फैक्ट्री पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में गैस लीकेज और सुरक्षा मानकों की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में दहशत फैल गई है, जबकि मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जहरीली गैस से इनकी हुई मौत 
डीएम भदोही शैलेश कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान दयालापुर निवासी शितला मिश्र (55), सहसेपुर निवासी शिवम् दुबे (32) और मध्यप्रदेश के राजकिशोर तिवारी (52) के रूप में हुई है. तीनों इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक के रूप में कंपनी में काम करते थे. तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. 

यह भी पढ़ें : सोनभद्र ओबरा खनन हादसा: सात मजदूरों की मौत के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, चार जिम्मेदार गिरफ्तार… ठेकेदार पर भी जल्द गिर सकती है गाज!

यह भी पढ़ें :  Mirzapur News: अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा: 1100 डिग्री सेल्सियस गर्म मटेरियल गिरा, राजस्थान में यूपी के तीन मजदूर जिंदा जले

TAGS

Bhadohi News

Trending news

Agra News
सुनो! तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो!... ब्रेकअप के बाद डॉक्टर ने उठाया खौफनाक कदम
hathras news
झोलाछाप डॉक्टरों पर कब लगेगी लगाम? हाथरस में दवा खाते ही तबीयत बिगड़ी
Gorakhpur News
शादी के गीतों के बीच गूंजी चीख, मायके आई शिवानी की बाथरूम में गला रेतकर हत्या
jaunpur news
मां की लाश फ्रीजर में रखो, शादी है... बेटे की बेरुखी सुन भर आई प्रबंधक की आंखें!
Tehri bus accident
टिहरी में भीषण हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
Moradabad news
मुरादाबाद के सड़क पर उतरे 'यमराज'! लोगों को सिखाया ट्रैफिक नियमों का महत्व
Farrukhabad news
सड़क पर बना डाला होटल! फर्रुखाबाद में सरकारी नक्शे ने खोल दी पोल
baghpat news
पत्नी के आशिक ने 'रियासत' पर किए चाकू से ताबड़तोड़ वार,उतारा मौत के घाट
hathras news
अरे, कोई रोके इनको… शादी की खुशियों के बीच अचानक गूंज उठा चीख-पुकार का तांडव
bijnor news
40 साल की यादें ढही…ग्रामीणों ने खुद ढहाए अपने मकान, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई