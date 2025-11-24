भदोही में बड़ा हादसा, कालीन कंपनी में जहरीली गैस से तीन मैकेनिक की मौत, इलाके में दहशत

Bhadohi News: सूर्या कार्पेट में डाइंग हाउस में स्थित मोटर में खराबी आने के बाद कर्मचारी उसे ठीक करने के लिए नीचे बने केबिन में उतरे थे. इसी दौरान तीन मैकेनिक जहरीली गैस की चपेट में आ गए.
Bhadohi News: कालीन सिटी भदोही में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. औराई क्षेत्र स्थित एक कालीन कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मैकेनिक की मौत हो गई. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. आसपास लोगों को दूर ले जाया गया है. बताया गया कि डाइंग हाउस के केबिन में मोटर ठीक करने के दौरान जहरीली गैस निकली लगी.
जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन की मौत
जानकारी के मुताबिक, सूर्या कार्पेट में डाइंग हाउस में स्थित मोटर में खराबी आने के बाद कर्मचारी उसे ठीक करने के लिए नीचे बने केबिन में उतरे थे. बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले वॉशिंग और ई.टी.पी. प्लांट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हुई थी. इसके चलते केबिन में जहरीली गैस भर गई थी. जैसे ही तीनों नीचे पहुंचे, गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए. बाहर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले गए.
सुरक्षा मानकों में लापरवाही
डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी औराई स्थित फैक्ट्री पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में गैस लीकेज और सुरक्षा मानकों की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में दहशत फैल गई है, जबकि मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.
जहरीली गैस से इनकी हुई मौत
डीएम भदोही शैलेश कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान दयालापुर निवासी शितला मिश्र (55), सहसेपुर निवासी शिवम् दुबे (32) और मध्यप्रदेश के राजकिशोर तिवारी (52) के रूप में हुई है. तीनों इलेक्ट्रिशियन और मोटर मैकेनिक के रूप में कंपनी में काम करते थे. तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
