मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 3 की मौत

राजेश मिश्र/मीरजापुर: मीरजापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां मड़िहान क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में तीनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया कि बाइक सवार मीरजापुर से मड़िहान की तरह जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरी दिशा में आकर बाइक में टक्कर मार दी. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. मौके पर पहुची मड़िहान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

कुशीनगर में भी दर्दनाक हादसा

कुशीनगर में डरौना-रामकोला मार्ग पर पार्थ रिसॉर्ट के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक अन्य महिला घायल हो गईं. बाइक सवार रिश्ते में ससुर और दामाद बताए जा रहे हैं. टक्कर मारने के वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घायल महिला की स्थिति गंभीर देखते हुए मेडिकल कालेज रेफर कर दिया.

रायबरेली में तीन की मौत

उधर, रायबरेली में अलग—अलग सड़क हादसों मे तीन की मौत हो गई है. पहला मामला सलोन थाना इलाके के केशवापुर का है जहां परशदेपुर के रहने वाले बाइक सवार खलील रमेश की बाइक को डंपर ने टक्कर मार दी. टक्कर में दोनों बाइक सवार सामने से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट मे आ गये. ट्रैक्टर की चपेट में आये दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, बछरावा थाना इलाके मे चूरआ बॉर्डर के पास राहगीर को रास्ता बता रहा बुज़ुर्ग नसीरुद्दीन दो कारों की टक्कर से उसकी चपेट में आया और मौके पर ही मौत हो गई. जबकि वह राहगीर ज़ख़्मी है जिसे नसीरुद्दीन रास्ता बता रहे थे.

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संकबीरनगर में घोड़े से गिरकर युवक की मौत

संतकबीरनगर में घोड़े से गिरकर एक युवक की मौत हो गई. युवक घोड़े पर बैठकर रील बनवा रहा था. इसी दौरान घोड़ा अचानक बिदक गया जिसके चलते युवक घोड़े से नीचे गिर कर गम्भीर रूप से घायल हो गया. युवक को सिर में गम्भीर चोटें आईं. घटना की जानकारी होने पर परिजन घायलावस्था में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरियावां पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालात गम्भीर होने पर बस्ती के लिए रेफर कर दिया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया.