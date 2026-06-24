अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र में सोन नदी एक दर्दनाक हादसे की गवाह बन गई. शादी की परंपरागत रस्म के तहत स्नान करने पहुंचे लोगों के बीच उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब नहाने के दौरान दो किशोर गहरे पानी में समा गए. दोनों को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं और देखते ही देखते वे लापता हो गए. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई. इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में हालात और बिगड़ गए और एक अन्य युवक भी नदी में डूब गया. इस तरह कुल तीन युवकों के नदी में लापता होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस, पीएसी, स्थानीय गोताखोर और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर राहत और तलाश अभियान में जुटे हुए हैं.