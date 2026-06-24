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अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र में सोन नदी एक दर्दनाक हादसे की गवाह बन गई. शादी की परंपरागत रस्म के तहत स्नान करने पहुंचे लोगों के बीच उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब नहाने के दौरान दो किशोर गहरे पानी में समा गए. दोनों को बचाने की कोशिशें नाकाम रहीं और देखते ही देखते वे लापता हो गए. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई. इसी दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास में हालात और बिगड़ गए और एक अन्य युवक भी नदी में डूब गया. इस तरह कुल तीन युवकों के नदी में लापता होने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस, पीएसी, स्थानीय गोताखोर और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर राहत और तलाश अभियान में जुटे हुए हैं.
सोनभद्र हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान
सोनभद्र में बच्चों के नदी में डूबने की घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश दिये हैं. सीएम योगी ने SDRF संग राहत और रेस्क्यू अभियान तेज करने का निर्देश दिया है. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित परिजनों से मिल कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएं. इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिये हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.
रेणुका घाट पर बड़ा हादसा टला
इससे पहले मंगलवार को सोनभद्र में ही रेणुका घाट पर एक बड़ा हादसा टला था. यहां बांध से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिससे 11 लोग एक टापू पर फंस गए. नदी का जलस्तर देखते ही देखते ऐसा बढ़ा कि वो चारों तरफ से पानी से घिर गए. ये लोग घाट पर घूमने के लिए आए थे, कि तभी पानी चारों तरफ से बढ़ना शुरू हो गया. घटना मंगलवार शाम के वक्त की है. अंधेरा होने की वजह रेस्क्यू में मुश्किलें बढ़ गईं. जो लोग टापू पर फंसे हुए थे उनके परिवार और परिजन बुरी तरह से परेशान हो गए.
बांध से पानी रुकवाकर चलवाया रेस्कयू अभियान
सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने बांध प्रबंधन को सूचित कर पानी रुकवाया. इसके बाद स्थानीय युवकों, सभासद और पुलिस टीम की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया. आखिरी कड़ी मशक्कत के बाद सभी 11 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया. घटना को लेकर स्थानीय लोगों में रोष है. रेणुका घाट पर सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी बोर्ड की मांग तेज हो गई है. घटना ओबरा थाना क्षेत्र की है.
मीरजापुर में गंगा घाट पर 6 दर्शनार्थी डूबे, बच गई जान
उधर मीरजापुर में विन्ध्याचल के गंगा घाट पर आए दिन लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है. यहां 6 दर्शनार्थी गंगा में डूबने लगे. जैसे ही स्थानीय मल्लाहों दर्शनार्थी महिलाओं और बच्चों को डूबते हुए देखा, उन्होंने पानी में छलांग लगाकर उन्हें बचा लिया. हालांकि श्रद्धालुओं इस घटना में जान तो बच गई, लेकिन मौके पर NDRF या SDRF की टीम नहीं होने से श्रद्धालुओं में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है. ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन के लिए आए थे.