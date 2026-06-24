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सोनभद्र में नदियां बनी 'मौत की दूत' शादी की रस्म के दौरान नहाते हुए तीन लापता, मिर्जापुर में मल्लाहों ने 6 को बचाया

Sonbhadra News: सोनभद्र की सोन नदी में बुधवार को स्नान के दौरान तीन लोग डूब गए, जिनकी तलाश की जा रही है. वहीं बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से रेणुका घाट पर 11 लोग हादसे का शिकार होने से बच गए.

Written ByArvind Dubey
Published: Jun 24, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:55 PM IST
सोनभद्र में नदियां बनी 'मौत की दूत' शादी की रस्म के दौरान नहाते हुए तीन लापता, मिर्जापुर में मल्लाहों ने 6 को बचाया

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Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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