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सोनभद्र में उफनते पहाड़ी नाले में बह गए तीन दोस्त, एक की मौत, एक मासूम अब भी लापता

Sonbhadra News: बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सोनभद्र में नदी-नाले मौत के दूत बन गए हैं. यहां पिकनिक मनाने के दौरान परवा नाले में तीन युवक डूब गए.

Written ByArvind Dubey
Published: Jun 30, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:28 PM IST
सोनभद्र में उफनते पहाड़ी नाले में बह गए तीन दोस्त, एक की मौत, एक मासूम अब भी लापता
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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