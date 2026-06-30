सोनभद्र में उफनते पहाड़ी नाले में बह गए तीन दोस्त, एक की मौत, एक मासूम अब भी लापता

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सोनभद्र/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिकनिक तीन युवकों के लिए मौत का हादसा बन गई. मांची थाना क्षेत्र के पड़वा (परवा) नाले में अचानक आए तेज बहाव की चपेट में तीन लोग बह गए. स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक युवक की मौत हो गई और एक छह वर्षीय बालक की तलाश देर शाम तक जारी रही.
अचानक बढ़ा पानी, संभलने का नहीं मिला मौका
जानकारी के अनुसार बिहार सीमा से सटे चरगड़ा गांव निवासी अली हसन, सुकतार अली और बबलू अपने साथियों के साथ कर्मनाशा नदी से जुड़े परवा नाले के पास पिकनिक मनाने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि दोपहर बाद वे पहाड़ी क्षेत्र में भोजन तैयार कर रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई.
बारिश के चलते पहाड़ी नाले में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और कुछ ही देर में तेज बहाव ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर बचाव अभियान शुरू किया और 18 वर्षीय बबलू को करीब पांच सौ मीटर दूर बहते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.
एक युवक का शव मिला, मासूम की तलाश जारी
घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने संयुक्त रूप से खोज अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की तलाश के बाद 18 वर्षीय सुकतार अली का शव घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर दूर बरामद कर लिया गया.
वहीं छह वर्षीय अली हसन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. लगातार बारिश और तेज बहाव के बीच ग्रामीण और पुलिसकर्मी कई घंटों तक खोजबीन में जुटे रहे. देर शाम तक भी बालक का पता नहीं चल पाने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है.
प्रशासन सतर्क, झरनों और नालों के पास सुरक्षा पर जोर
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया. अधिकारियों के अनुसार राजस्व विभाग की टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया है. प्रशासन मानसून के दौरान पहाड़ी झरनों और नालों के आसपास लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने तथा संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा उपाय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.
इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि स्थानीय लोग मानसून के दौरान जलस्रोतों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं.