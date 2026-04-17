Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3182082
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम

Sonbhadra News:  सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुर्क चौकी इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. यहां एक युवक अपनी भैंस को तालाब से निकालने के दौरान खुद गहरे पानी में डूब गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुर्क चौकी इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. यहां एक युवक अपनी भैंस को तालाब से निकालने के दौरान खुद गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम का माहौल है.

जानिए पूरा मामला ?
मिली जानकारी के अनुसार, चुर्क चौकी क्षेत्र का रहने वाला युवक सुबह अपनी भैंस को लेकर तालाब की ओर गया था. इसी दौरान भैंस अचानक तालाब में उतर गई। भैंस को बाहर निकालने के लिए युवक भी बिना देर किए पानी में उतर गया. लेकिन उसे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी
युवक को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. कुछ साहसी युवकों ने बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगाई और काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और युवक की हालत गंभीर हो गई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
ग्रामीणों की मदद से युवक को आनन-फानन में एक निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर के मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम छा गया.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही चुर्क चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह एक हादसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि जलाशयों के पास सावधानी बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें : गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर! पिकअप ने साइकिल सवार को कुचला, मौत के बाद 3.5 घंटे हाईवे जाम
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम
ghazipur news
गाजीपुर में तेज रफ्तार का कहर! पिकअप ने साइकिल सवार को कुचला
Mining corruption up
सोनभद्र में खनन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश
prayagraj news
'धर्मांतरण' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: 12वीं के छात्रों को राहत से इनकार
Bahraich news
देवर ने भाभी के हाथ-पैर बांधे, फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट
Agra News
आगरा STF की बड़ी कार्रवाई; रोहित शेट्टी फायरिंग केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Maharajganj News
यूपी में गौशालाओं पर सख्ती; हर जिले में ‘भूसा बैंक’, सीसीटीवी निगरानी से होगा देखभाल
aligarh news
अलीगढ़ में खौफनाक वारदात; भांजे ने मामा की चाकुओं से गोदकर की निर्मम हत्या!
Sambhal bulldozer action News
संभल में आज फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', सरकारी जमीन से मस्जिद हटेगी; कड़ा पहरा
Ghaziabad News
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!