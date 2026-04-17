सोनभद्र से दर्दनाक घटना: तालाब में भैंस निकालने उतरा युवक डूबा, मौत से मचा कोहराम

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चुर्क चौकी इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया. यहां एक युवक अपनी भैंस को तालाब से निकालने के दौरान खुद गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में कोहराम का माहौल है.

जानिए पूरा मामला ?

मिली जानकारी के अनुसार, चुर्क चौकी क्षेत्र का रहने वाला युवक सुबह अपनी भैंस को लेकर तालाब की ओर गया था. इसी दौरान भैंस अचानक तालाब में उतर गई। भैंस को बाहर निकालने के लिए युवक भी बिना देर किए पानी में उतर गया. लेकिन उसे तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी

युवक को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया. आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. कुछ साहसी युवकों ने बिना अपनी जान की परवाह किए तालाब में छलांग लगाई और काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला. हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और युवक की हालत गंभीर हो गई थी.

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अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

ग्रामीणों की मदद से युवक को आनन-फानन में एक निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर के मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में मातम छा गया.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही चुर्क चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह एक हादसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि जलाशयों के पास सावधानी बरतना कितना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

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