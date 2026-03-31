Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3159840
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मीरजापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, देवर-भाभी-भतीजे की मौके पर मौत

Mirzapur accident: मिर्जापुर में एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचल दिया. टक्कर के बाद ट्रक शवों को काफी दूर तक घसीटता ले गया, 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

mirzapur news
mirzapur news

 मीरजापुर/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में मोटरसाइकल सवार 5 साल के मासूम समेत चाचा और माँ की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. ये मामला अहरौरा थाना क्षेत्र के सोनपुर का है. तीनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान
मुख्यमंत्री ने जनपद मिर्जापुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

कहां हुआ हादसा
अहिरुपुर सोनपुर के रहने वाल अशोक बिंद की पत्नी वेदवती देवी अपने पांच वर्षीय बेटे को संग लेकर अपने देवर के साथ बाइक से घाटमपुर गांव जा रही थी.  बताया जा रहा है कि वे मासूम अनमोल का इलाज कराने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इसी दौरान रोशनहार के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर खून ही खून फैला हुआ था. ट्रक ने शव काफी दूर तक घसीटा. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. इस दर्दनाक हादसे से घर मे कोहराम मच गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में आक्रोश
हादसे के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. नाराज लोगों ने सड़क पर पत्थर रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया.

 

LPG से अंडे की खरीद तक...एक क्लिक में जानिए 1 अप्रैल से यूपी में क्या-क्या बदलेगा?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Mirzapur Accidenttrailer collisionAharura-Jamui road

Trending news

Mirzapur Accident
मीरजापुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, देवर-भाभी-भतीजे की मौत
Kanpur News
कानपुर में किडनी तस्करी का खुलासा; तीन अस्पतालों पर छापा,60 लाख में बिकती थी किडनी
UPSSSC Recruitment 2026
2285 पदों पर लोअर सबोर्डिनेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी,जानिए कब खुलेगा आवेदन पोर्टल
up breaking news
UP Breaking News Live:लखनऊ में आज BSP की बड़ी बैठक, वाराणसी दौरे पर MP के सीएम मोहन यादव, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
LDA
डाक का झंझट खत्म! अब वेबसाइट से डाउनलोड होंगे आवंटन पत्र, जानें LDA की नई व्यवस्था
UP Scholarship
योगी सरकार का नया रिकॉर्ड! पहली बार 100% पात्र छात्रों को मिली स्कॉलरशिप
IPS Transfer
यूपी में 27 IPS अफसरों का तबादला, बदले गए कई जिलों के पुलिस कप्तान, CM योगी का फैसला
Jhansi News
सिर्फ 5 रुपये के झगड़े ने उजाड़ दी मेहनत, किसान की 9 बीघा गेहूं की फसल जलाकर राख
Allahabad High Court
लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं... इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Barabanki News
PM को भाया बाराबंकी का लाल! किसान के बेटे की कलम का चला ऐसा जादू पीएम भी हुए मुरीद