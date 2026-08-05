सिर्फ बारिश का पानी नहीं भरा था उस गड्ढे में, उसमें तो व्यवस्था की लापरवाही और दो मासूमों की सांसें डूब गईं

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मीरजापुर न्यूज: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के हरसिंगपुर गांव में एक बहुत ही खौफनाक हादसा सामने आया है. गंगा नदी पर बनाए जा रहे सिक्स लेन पुल के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा खोदे गए एक बड़े गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था.इसी गड्ढे में डूबने से दो मासूम चचेरे भाइयों की मौत हो गई.इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है .
सिक्स लेन पुल का चल रहा है निर्माण
जानकारी के मुताबिक, हरसिंगपुर गांव के पास गंगा नदी पर एक बड़े सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. इस निर्माण कार्य में लगी कंपनी और ठेकेदारों द्वारा पुल के काम के लिए जमीन में बड़े-बड़े गड्ढे खुदवाए गए थे. इन गड्ढों में पिछले दिनों हुई बारिश का पानी भर गया था. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण ये गड्ढे आसपास के लोगों और बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे.
खेलते-खेलते गहरे पानी में चले गए मासूम
मृतक बच्चों की पहचान परिवार के ही दो चचेरे भाइयों के रूप में हुई है. रोजाना की तरह दोनों बच्चे घर के पास खेल रहे थे. खेलते-खेलते वे उस जगह पहुंच गए जहां कंपनी ने जेसीबी से बड़ा गड्ढा खुदवाया था.गड्ढे में भरा हुआ बारिश का पानी बहुत गहरा था, जिसका अंदाजा बच्चों को नहीं लगा. बच्चे जैसे ही पानी के पास गए, वे गहरे पानी में चले गए और बाहर नहीं निकल सके.
काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान जब लोग निर्माण स्थल पर पहुंचे. दोनों बच्चों के शव पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए. यह दृश्य देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसर गया है. इस हृदयविदारक घटना ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है.
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम
घटना की जानकारी मिलते ही चील्ह थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को पानी के गड्ढे से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.
निर्माण कंपनी की भारी लापरवाही आई सामने
इस पूरे हादसे में निर्माण करने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है. नियम यह कहता है कि जहां भी इस तरह के खतरनाक और गहरे गड्ढे खोदे जाएं, वहां सुरक्षा के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड लगाया जाना चाहिए. लेकिन कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया. यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते, तो दो मासूमों की जान बचाई जा सकती थी.