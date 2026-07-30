सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में गई 2 की जान

जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा

जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर में पीछे से बेकाबू पिकअप जा घुसी. हादसे में पिकअप सवार दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान 40 बर्षीय शहीद और 25 बर्षीय नासिर के रूप में हुई है. हादसे में पिकअप चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. बता गया कि दोनों मृतक भाई कोंच से इटावा के परशुपुरा बाजार भैंस खरीदने जा रहे थे. ओवरटेक करने के प्रयास में डंपर से पिकअप टकराई गई. दोनों मृतक सगे भाई कोंच कस्बे के मोहल्ला आराजीलाइन के निवासी थे.