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सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में गई 2 की जान

Sonbhadra Accident: वाराणसी से लौटते समय रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव के पास सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

Written ByArvind Dubey
Published: Jul 30, 2026, 06:35 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:35 PM IST
सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में गई 2 की जान
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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