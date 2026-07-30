सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, सड़क पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में गई 2 की जान

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Sonbhadra Accident: सोनभद्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बोलेरो सवार दो लोगों की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि वाराणसी से लौटते समय सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
वाराणसी से लौटते समय हुआ हादसा
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव के पास उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब वाराणसी से लौट रही एक बोलेरो सड़क पर अचानक आए मवेशी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
एकलौत चिराग बुझ गया
मृतकों की पहचान 25 वर्षीय निकेश और 72 वर्षीय मुराहू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि निकेश अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा. वहीं, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे हादसे के कारणों और सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है.
जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा
जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े डंपर में पीछे से बेकाबू पिकअप जा घुसी. हादसे में पिकअप सवार दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान 40 बर्षीय शहीद और 25 बर्षीय नासिर के रूप में हुई है. हादसे में पिकअप चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. बता गया कि दोनों मृतक भाई कोंच से इटावा के परशुपुरा बाजार भैंस खरीदने जा रहे थे. ओवरटेक करने के प्रयास में डंपर से पिकअप टकराई गई. दोनों मृतक सगे भाई कोंच कस्बे के मोहल्ला आराजीलाइन के निवासी थे.
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