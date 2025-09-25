Sonbhadra News: सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, दो की मौत, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे
Sonbhadra News: सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा, दो की मौत, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे

Sonbhadra Road Accident :सोनभद्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोग घायल और दो की मौत हुई. पिकअप और ट्रैक्टर हादसों ने परिवारों को मातम में डाला, पुलिस जांच में जुटी, सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:07 PM IST
Sonbhadra/Arvind Dubey: सोनभद्र में बुधवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. रेणुकूट से बाइक पर लौट रहे 22 वर्षीय श्रवण कुमार की पिकअप वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, श्रवण अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटकर घर लौट रहा था. लेकिन इस दौरान हुए हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.

हादसे के तुरंत बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोग और राहगीर दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुद्धी भेजा.  प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और फरार चालक की तलाश जारी है.

म्योरपुर में ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत
दूसरा गंभीर हादसा म्योरपुर के देवरी गांव में हुआ. डूभा गांव से बांस लादकर लौट रहे एक ट्रैक्टर के अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाने से 55 वर्षीय हीरा सिंह की मौके पर मौत हो गई. वहीं ट्रैक्टर पर सवार राजेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र म्योरपुर ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी नाज़ुक हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. यह हादसा इलाके में सुरक्षा उपायों और वाहन संचालन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है.

पुलिस जांच और कार्रवाई
दोनों हादसों के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच चल रही है.

सड़क सुरक्षा पर सवाल
लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर प्रशासनिक सतर्कता और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दुर्घटनाओं में अक्सर तेज गति, लापरवाही और सड़क की खराब स्थिति जैसे कारण सामने आते हैं.  सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और वाहन संचालन में सतर्कता बेहद जरूरी है

यह भी पढ़ें: रोपवे, मेट्रो और क्रिकेट स्टेडियम...वाराणसी बनेगा पूर्वांचल कैपिटल रीजन का सेंटर, इकॉनमी को मिलेगा बूस्टर! 
 

;