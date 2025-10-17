Advertisement
मीरजापुर

न तो पटाखे, न ही दीये...यूपी के इस गांव में क्यों नहीं मनाई जाती दीपावली

Mirzapur News: देश भर में दीपावली के पर्व पर दीये जलाकर लोग बड़े उत्साह से पर्व मनाते है, मगर मीरजापुर के राजगढ़ में आधा दर्जन ग़ांव ऐसे भी है जहां लोग दीपावली पर दिये नहीं जलाते बल्कि उस दिन शोक मानते हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:04 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है
सांकेतिक तस्‍वीर AI की है

राजेश मिश्र/मीरजापुर: जब देशभर में लोग दीपावली का त्‍योहार मना रहे हैं तो यूपी के मीरजापुर में दीपावली के दिन चौहान समाज के लोग शोक दिवस मनाते हैं. अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मौत पर शोक में दीपावली के दिन पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है. हर घर मे शोक रहता है. 

यूपी का अनोखा गांव 
देश भर में दीपावली के पर्व पर दीये जलाकर लोग बड़े उत्साह से पर्व मनाते है, मगर मीरजापुर के राजगढ़ में आधा दर्जन ग़ांव ऐसे भी है जहां लोग दीपावली पर दिये नहीं जलाते बल्कि उस दिन शोक मानते हैं. क्षत्रिय चौहान वंश के इन लोगों का मानना है कि इसी दिन पृथ्वीराज चौहान की हत्या मुहम्मद गोरी ने की थी. इसलिए इस वंश से जुड़े लोग आज के दिन शोक दिवस के रूप में मानते हैं.

सालों से चली आ रही परंपरा 
राजगढ़ इलाके के भाँवा, अटारी गांव और आसपास के आधा दर्जन गांवों में पृथ्वीराज चौहान वंश के रहने वाले चौहान वंश के क्षत्रिय परिवार के ये लोग एकादशी को दीपावली के पर्व रूप में मनाते हैं. उस दिन घर में रोशनी करते हैं. सैकड़ों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी चौहान वंश के घरों में चलती आ रही है. गांव के रहने वाले रामधनी सिंह चौहान का कहना है कि दीपावली के दिन ही हमारे वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की मुहम्मद गोरी ने हत्या कर दी थी. 

एकादशी पर मनाते हैं दीपावली 
इसके बाद से ही हमारे चौहान वंश के लोग इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं. दीपावली पर हम लोग एक दीया जला कर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं. इसके बाद शोक मनाया जाता है. हम सभी एकादशी के दिन दीपावली पर्व की तरह मानते है उस दिन घरों में रोशनी करते है. 

