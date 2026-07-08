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सोनभद्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, बुलडोजर से पुष्पवर्षा; राम मंदिर प्रकरण को लेकर विपक्ष को दिये करारे जवाब

Pankaj Chaudhary Sonbhadra Visit: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बुधवार को सोनभद्र दौरे में शानदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. पंकज चौधरी पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा हुई. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा तो वहीं राम मंदिर प्रकरण पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया.

Written ByArvind DubeyEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jul 08, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:12 PM IST
सोनभद्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, बुलडोजर से पुष्पवर्षा; राम मंदिर प्रकरण को लेकर विपक्ष को दिये करारे जवाब
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

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अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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