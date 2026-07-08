/सोनभद्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का शक्ति प्रदर्शन, बुलडोजर से पुष्पवर्षा; राम मंदिर प्रकरण को लेकर विपक्ष को दिये करारे जवाब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सोनभद्र आगमन को लेकर सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. जनपद की सीमा से लेकर नगर मुख्यालय तक जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया. रॉबर्ट्सगंज पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले नगर के प्राचीन शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश और जनपद की सुख-समृद्धि की कामना की. मंदिर दर्शन के बाद उनका काफिला स्वर्ण जयंती चौक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. स्वागत जुलूस के दौरान बुलडोजर से की गई पुष्पवर्षा पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण बनी रही. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक कर बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत बनाने पर चर्चा की. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते हुए संगठन की गतिविधियों और स्थानीय समस्याओं की भी जानकारी ली.