सोनभद्र में खनन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों पर कसा शिकंजा, हो सकते हैं बड़े खुलासे

Sonbhadra Mining Corruption News/अरविंद दुबे: सोनभद्र में 2017 के दौरान चूना-पत्थर और पत्थर खदानों के संचालन में हुई अनियमितताओं पर आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सचिव एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव ने सात अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि सोनभद्र में तैनाती के दौरान उन्होंने खदान संचालन में गंभीर लापरवाही बरती, जिसकी वजह से तय समय-सीमा के भीतर खदानों का संचालन नहीं हो सका. जिसकी वजह से और शासन को नुकसान उठाना पड़ा.

फिर सुर्खियों में आया खनन विभाग

इस बड़ी कार्रवाई की जद में चार ज्येष्ठ खनन अधिकारी और तीन खनिज मुहर्रिर आए हैं. यह मामला 2017 में आवंटित चूना-पत्थर की खदानों से जुड़ा हुआ है, जिनका संचालन 2019 तक होना था, लेकिन समय-सीमा विस्तार का प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया. अब इस मामले में विभागीय जांच और कार्रवाई तेज हो गई है. जिसके चलते एक बार फिर खनन विभाग सुर्खियों में आ गया है.

अधिकारियों पर लगे संगीन आरोप

आरोप है कि 2017 में जिले में आवंटित चूना-पत्थर और पत्थर की खदानों के संचालन में भारी अनियमितता बरती गई. जिन खदानों का संचालन 2019 तक कराया जाना था, उनके संचालन और समय-सीमा विस्तार को लेकर संबंधित अधिकारियों ने समय रहते कोई प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा. इसी वजह से खदानों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हुआ और तय समय के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. इस मामले को गंभीर मानते हुए सचिव एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म माला श्रीवास्तव ने सात अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं.

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किन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई?

जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें तत्कालीन ज्येष्ठ खनन अधिकारी जेपी द्विवेदी भी शामिल हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके अलावा महेंद्र चंद्र प्रकाश तिवारी, कमला शंकर उपाध्याय और सुनील कुमार जैसे अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं. वहीं कल्लोलिनी चौबे, कमलेश कुमार राय और आशीष कुमार जैसे कर्मचारी भी विभागीय कार्रवाई की जद में आ गए हैं.

बताया जा रहा है कि मंडलायुक्त मिर्जापुर की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है. जांच रिपोर्ट में अधिकारियों की शिथिलता और लापरवाही को साफ तौर पर उजागर किया गया था. अब विभागीय कार्रवाई शुरू होने के बाद खनन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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