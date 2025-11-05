यूपी के 16 जिलों में 3.84 लाख करोड़ रुपये से बदलेगा विकास का नक्शा, मैन्युफैक्चरिंग हब, आईटी सेक्टर और औद्योगिक पार्कों का होगा निर्माण, खुलेगा रोजगार का महासागर!

UP News: उत्तर प्रदेश अब औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)-5 के तहत राज्य के जिलों को कुल 3.84 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है. इस बार भी सरकार का फोकस है निवेश धरातल पर दिखे, सिर्फ कागजों पर नहीं!

मीरजापुर को मिला सबसे बड़ा हिस्सा

इस योजना में मीरजापुर को सबसे बड़ा 26 हजार करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य दिया गया है. यहां बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार और क्षेत्रीय विकास की दिशा में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है. जिले में बिजली, खनन और निर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावना अधिक है.

सोनभद्र, गाजियाबाद और लखनऊ को बराबर लक्ष्य

इन तीनों जिलों को 20-20 हजार करोड़ रुपये के निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है. खासकर सोनभद्र में पावर सेक्टर, गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग और लखनऊ में आईटी एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.

इन्वेस्ट यूपी ने शुरू की एजेंसी चयन प्रक्रिया

नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली GBC-5 की तैयारी जोरों पर है. इन्वेस्ट यूपी ने आयोजन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 10 नवंबर तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं. यह एजेंसी आयोजन से लेकर निवेश प्रस्तावों के प्रबंधन तक की जिम्मेदारी संभालेगी.

70 हजार करोड़ का लक्ष्य यूपीसीडा को

सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDC) को सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लक्ष्य सौंपा है. यह एजेंसी औद्योगिक पार्क, फैक्ट्री निर्माण और जमीन आवंटन जैसी गतिविधियों को तेज करेगी ताकि निवेशक आसानी से अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकें.

29 विभागों को मिला निवेश लक्ष्य

औद्योगिक विकास विभाग के साथ-साथ 29 अन्य सरकारी विभागों को भी अलग-अलग निवेश लक्ष्य दिए गए हैं. इन विभागों को अपने क्षेत्र से संबंधित निवेश परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के निर्देश मिले हैं ताकि सभी सेक्टरों में समान गति से प्रगति हो सके.

90% निवेश परियोजनाएं पहले से धरातल पर

अभी तक हुई चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) में करीब 12 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्यों में से लगभग 90 प्रतिशत परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं. इससे सरकार के प्रयासों की सफलता और निवेशकों के भरोसे का पता चलता है, जिससे GBC-5 की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

2.9 लाख करोड़ की परियोजनाएं लगभग तैयार

इन्वेस्ट यूपी ने बताया है कि करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर सारी प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इनमें एमओयू साइनिंग, भूखंड आवंटन और आवश्यक एनओसी जारी करने के काम अंतिम चरण में हैं, ताकि जल्दी ही निर्माण शुरू हो सके.

जिलों को मिले कड़े निर्देश

शासन ने सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया में कोई देरी न हो. विशेषकर मीरजापुर, सोनभद्र और गाजियाबाद जैसे जिलों को प्राथमिकता के साथ काम करने को कहा गया है ताकि निवेशक विश्वास के साथ आगे बढ़ें.

तैयारी में लखनऊ सबसे पीछे

निवेश तैयारी की समीक्षा में पता चला कि शीर्ष 16 जिलों में लखनऊ 7 प्रतिशत एमओयू के साथ सबसे पीछे है. इसके विपरीत बरेली (55%) और बाराबंकी (47%) जैसे जिलों ने तेज़ी दिखाई है. सरकार ने लखनऊ समेत अन्य पिछड़े जिलों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए हैं.

कौन-कौन से हैं 16 जिले?

मीरजापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद, लखनऊ, झांसी, बरेली, कानपुर नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर, मेरठ, उन्नाव, बाराबंकी, आगरा