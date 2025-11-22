Advertisement
Mirzapur News: अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा: 1100 डिग्री सेल्सियस गर्म मटेरियल गिरा, राजस्थान में यूपी के तीन मजदूर जिंदा जले

Mirzapur News: राजस्थान के ब्यावर जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे यूपी के 3 मजदूरों पर 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ मटेरियल गिर गया.  तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:35 AM IST
मीरजापुर/शैलेश: राजस्थान के ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र के राबड़ियावास सरहद स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह एक हादसे में तीन श्रमिकों की झुलसने से मौत हो गई. मरने वाले सभी यूपी के मिर्जापुर के रहने वाले थे. ये हादसा अम्बुजा सीमेंट परिसर में शुक्रवार को मेंटेनेंस कार्य के दौरान हुआ. प्लांट शटडाउन पर था और इसी दौरान लिफ्ट से नीचे उतर रहे तीन मजदूरों पर अचानक क्लिन मटेरियल गिर गया. हादसे में तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई. 

यूपी के तीन मजूदरों की मौत
हादसे में तीनों मजदूर 90 प्रतिशत से अधिक जल गए.  मृत मजदूरों की पहचान अजय कुमार (21), पप्पू कुमार (25) और गोविंद मौर्या (22) निवासी चुनार जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. ये सभी आर. के. रि-फैक्ट्री कंपनी के तहत काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि इनमें से दो युवक उसी दिन पहली बार काम पर फैक्ट्री में आए थे, जबकि एक मजदूर लगभग एक महीने से यहां काम कर रहा था. 

कैसे हुआ ये हादसा
जिले के रास थाना क्षेत्र स्थित अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया.  यहां अचानक बॉयलर फटने से 1100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ मटेरियल ऊपर से नीचे गिर पड़ा.  घटना के समय क्लिन का तापमान करीब 1100 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. बताया जा रहा है कि गर्म मटेरियल लगभग आधे घंटे तक गिरता रहा और मजदूर तीव्र तापमान की वजह से 90% से अधिक झुलस गए. मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, अजय कुमार और गोविंद के रूप में हुई है, जो सभी मिर्जापुर के के रहने वाले बताए जाते हैं.  तीनों मजदूर एक ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे थे. 

प्लांट में चल रहा था मेंटिनेस का काम
हादसे के तुरंत बाद तीनों के शवों को अमृतकौर अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की जाएगी.  घटना के समय प्लांट में शटडाउन के दौरान मेंटेनेंस कार्य चल रहा था.  हादसे की सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन और सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. 

