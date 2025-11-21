Advertisement
सोनभद्र ओबरा खनन हादसा: सात मजदूरों की मौत के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, चार जिम्मेदार गिरफ्तार… ठेकेदार पर भी जल्द गिर सकती है गाज!

Sonbhadra Obra mining accident: सोनभद्र के ओबरा खनन क्षेत्र में हुए भीषण खदान हादसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.  पुलिस ने सभी को कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय भेज दिया है. खनन हादसे में अब आगे और सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 04:52 PM IST
Sonbhadra Mining Accidents (अरविंद दुबे):   उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली–मारकुंडी खदान हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने आज चार वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 15 नवंबर को हुए इस हादसे में पत्थर खदान धंसने से सात मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी. वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में माइन्स मैनेजर, दो माइन्स स्टाफ और एक माइन्स मेंठ शामिल हैं.

कब हुआ था ये हादसा?
15 नवंबर को बिल्ली–मारकुंडी की पत्थर खदान में हुआ था भीषण हादसा. खदान धंसने से सात मजदूरों की हुई थी मौके पर दर्दनाक मौत. घटना के बाद शुरुआती जांच में खदान संचालन में लापरवाही की बातें सामने आई थीं. एसआईटी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई. गिरफ्तार आरोपियों में माइन्स मैनेजर, दो स्टाफ और एक मेंठ शामिल. पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, आगे की कार्रवाई जारी. हादसे के बाद खदान प्रबंधन की भूमिका पर बड़े सवाल उठे थे. अब एसआईटी की कार्रवाई के बाद जांच और तेज़ होने के संकेत.

एसपी अभिषेक वर्मा का बयान
वहीं मामले को लेकर जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 15 नवम्बर को ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में पत्थर की खदान में हुए हादसे के बाद 7 मजदूर दब गए थे जिसमें सभी की मौत हो गई थी. घटना के दृष्टिगत पांच सदस्यीय टीम का गठन ओबरा सीओ के नेतृत्व में किया गया है. जो लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं. 

इनमें से इस खनन क्षेत्र में काम करने वाले चार व्यक्ति जिसमें माइनिंग मैनेजर हैं अन्य माइनिंग मेठ हैं. इन चारों की न्युक्ति डिजिएमीज के द्वारा की जाती है. इनकी जिम्मेवारी होती है कि खदान क्षेत्र में रख रखाव सही ढंग से हो और डीजीएमएस को रिपोर्ट करते हैं जिसमें चारो व्यक्ति जिनका नाम अनिल कुमार, अजय कुमार, चंदशेखर और गौरव सिंह है. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि खदान में सुरक्षा मानकों से जुड़ी जानकारी खान सुरक्षा निदेशक को जो अवगत कराना था.
 
इसकी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई इसके साथ ही जो मजदूरों से ड्रिलिंग का कार्य कराया जा रहा था उनके लिए भी सेफ्टी के निर्देश दिए जानें थे जो कि इनके द्वारा नहीं दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी बताया कि जो मजदूर खदान में नीचे काम कर रहे थे उनके द्वारा खदान में नीचे काम करने से मना किया जा रहा था बावजूद उनसे उनके द्वारा जबरदस्ती काम करवाया गया. इस मामले में ठेकेदार व मालिक भी शामिल पुलिस अधीक्षक द्वारा बताए गए. एसपी अभिषेक वर्मा द्वारा यह भी बताया गया कि माइंस के ठेकेदार और अन्य जो भी संबंधित आरोपी हैं जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे.

