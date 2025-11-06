Sonbhadra News: शादी के नाम पर लूट का खेल! सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, मां-बेटी और दामाद गिरफ्तार

Sonbhadra News/अरविन्द दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पुलिस ने उस लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है जो शादी का झांसा देकर दूल्हों को लूट लेती थी. नकली शादी, झूठा प्यार और फिर पूरी प्लानिंग के साथ लूट इस गिरोह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है.

कहां की है घटना?

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में म्योरपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को दबोचा है इनमें दुल्हन रानी कुमारी, उसकी माँ माया देवी और पति रवि रंजन शामिल हैं. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 9500 नगद, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल और शादी के वक्त पहना गया लाल जोड़ा बरामद किया गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राजस्थान के जालौर जिले के रहने वाले पीड़ित ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की थी कि नकली शादी के बहाने उसके साथ लूट की गई. जांच में पता चला कि गिरोह के सदस्य पहले संपर्क कर रिश्ता तय करते थे और शादी की रस्मों के बाद मौका पाकर दूल्हे का सामान और जेवर लेकर फरार हो जाते थे. पीड़ित दूर राज्यों से आने वाले होते थे, इसलिए शिकायतें अक्सर दर्ज नहीं हो पाती थीं और गैंग आसानी से बच निकलता था.

पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है गिरोह का मुख्य सरगना कृष्णा मौर्या अभी फरार है, जबकि गिरफ्तार आरोपी उसी के इशारे पर काम करते थे. गिरोह के सदस्य 29 अक्टूबर को भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर रॉबर्ट्सगंज में लूट के जेवर बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा.

फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी है और गिरोह के अन्य नेटवर्क की भी छानबीन कर रही है. सोनभद्र पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से ऐसे संगठित आपराधिक गिरोहों पर बड़ी चोट पहुंची है, जो शादी के नाम पर लोगों की भावनाओं और मेहनत की कमाई दोनों से खेलते हैं.