यूपी के कई जिलों में गहरा सकता है बिजली संकट! सोनभद्र में ओबरा पावर प्लांट की दोनों यूनिट ठप

दूसरी इकाई भी बंद

सोनभद्र की ओबरा-सी तापीय परियोजना की 660 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई रविवार दोपहर करीब 2 बजकर 28 मिनट पर तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गई. इकाई बंद होने के समय 600 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन हो रहा था. इससे पहले परियोजना की पहली 660 मेगावाट इकाई 9 जुलाई से डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में आई खराबी के कारण बंद चल रही है. अब दोनों इकाइयों के ठप होने से 1320 मेगावाट क्षमता वाली पूरी ओबरा-सी परियोजना से बिजली उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया है.