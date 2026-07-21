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यूपी के कई जिलों में गहरा सकता है बिजली संकट! सोनभद्र में ओबरा पावर प्लांट की दोनों यूनिट ठप

Sonbhadra News: ओबरा सी पावर प्लांट की पहली यूनिट पिछले दिनों ठप हो गई थी. रविवार को दूसरी यूनिट भी तकनीकी खराबी के चलते ठप हो गई है. इससे प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है.

Written ByArvind DubeyEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 21, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:31 PM IST
यूपी के कई जिलों में गहरा सकता है बिजली संकट! सोनभद्र में ओबरा पावर प्लांट की दोनों यूनिट ठप
Image Credit: फाइल फोटो

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Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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