यूपी में सड़क हादसों का तांडव; गंगा एक्सप्रेसवे बना काल, तेज़ रफ्तार ने आठ लोगों की जान ली,कई घायल

UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में हादसों का कहर जारी हैं. आज की ही बात करें तो यूपी में तीन सड़क हादसे हुए. आइये जानते हादसे कितने लोगों की गई जान ?

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:49 AM IST
Sayed/Sandeep/UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश तबातोड़ सड़क हादसे हो रहे हैं. इस बीच अलग अलग जिलों में कई लोगों चली गई. वही कई लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.आइये जानते हैं.

रायबरेली हादसा ?
रायबरेली जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया. जगतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर जनोली के पास निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज़ रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रही महिलाओं को टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में चार युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया.

जनप्रतिनिधियों ने जताया दुख, सहायता की मांग
हादसे के बाद भाजपा के ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी भी जिला अस्पताल पहुंचे. विधायक मनोज पांडे ने कहा कि दीन शाह गौरा विकासखंड के चूली ग्राम पंचायत में हुई यह दुर्घटना बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि एक अनियंत्रित वाहन ने चार लोगों की जान ले ली, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने सरकार से मृतकों और घायलों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि देने की मांग की. उन्होंने कहा कि पीड़ित गरीब और पिछड़े वर्ग से हैं, ऐसे में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए.

हमीरपुर बेकाबू ट्रक दुकान में घुसा, एक की मौत
उधर हमीरपुर जिले में भी रविवार देर रात एक और सड़क हादसा हुआ. मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहूनी गांव में डाक पार्सल लेकर राठ की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित दुकान में जा घुसा.हादसे के समय दुकान में सो रहे एक अधेड़ दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई.

सोनभद्र में भी कहर जारी 
सोनभद्र जनपद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में एक ही बाइक पर सवार तीनों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में श्री चन्द्रगुप्त मौर्य इंटर मीडिएट कॉलेज, मधुपुर के पूर्व प्रधानाचार्य दयाशंकर सिंह मौर्य भी शामिल हैं. उनके साथ उनके भाई कमला सिंह मौर्य और रिश्तेदार प्रेम मौर्य की भी जान चली गई.

मुरादाबाद: लापरवाही या साजिश? जेल से 5 किशोर फरार, 11 नामजद पर मुकदमा, सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल
 

