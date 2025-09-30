Sonbhadra News: यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है. एसटीएफ ने सोनभद्र से सफील सलमानी उर्फ अली रजवी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि अली रजवी गैर इस्लामिक धर्मगुरुओं की हत्या की साजिश रच रहा था. सोशल मीडिया पर लगातार संदिग्ध गतिविधियों के बाद यह गिरफ्तारी की गई है.

सोनभद्र से सफील सलमानी गिरफ्तार

यूपी एटीएस ने सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के भदोही गांव के रहने वाले सफील सलमानी उर्फ अली रजवी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह गैर इस्लामिक धर्मगुरुओं की टारगेट किलिंग की योजना बना रहा था. अली रजवी की असल पहचान जितनी साधारण दिखती है साजिश उतनी ही खतरनाक. कभी शटरिंग का काम करने वाला अली अपने फेसबुक आईडी पर खुद को एक पोर्टल न्यूज का जिला रिपोर्टर लिखता था. सोशल मीडिया पर लगातार कट्टरपंथी पोस्ट डालकर यह युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा था.

पिता मुंबई में मजबूरी करता है

अली रजवी चार भाइयों में तीसरे नंबर का है. उसका पिता मुंबई में मजदूरी करता है. एक भाई पिता के साथ मुंबई में ही रहता है. दूसरा सोनभद्र नगर में और तीसरा ऑटो चलाता है. परिवार की पृष्ठभूमि बेहद सामान्य है, लेकिन अली के दिमाग में नफरत और हिंसा के बीज पल रहे थे. एटीएस की जांच में सामने आया है कि अली रजवी व्‍हाट्सऐप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर विदेशी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. लगातार कट्टरपंथी कंटेंट शेयर कर रहा था और हिंदू धर्मगुरुओं की हत्या की बात करता था. उसकी यही संदिग्ध गतिविधियां एटीएस की नजर में आईं.

सांप्रदायिक ह‍िंसा फैलाने की तैयारी में था सफील

सफील सोशल मीडिया के माध्यम से संदिग्ध संगठनों से जुड़ा था. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा था. फिलहाल गहन पूछताछ की जा रही है. अली रजवी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर छोटे-छोटे गांवों तक कट्टरपंथी सोच कैसे पहुंच रही है?. सोनभद्र जैसे शांत जिले से इस तरह का नेटवर्क पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है. तो सोनभद्र से निकली इस साजिश ने साबित कर दिया है कि आतंकी नेटवर्क अब किसी भी कोने में छिपकर सक्रिय हो सकते हैं. एटीएस की सतर्कता ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक मासूम युवाओं को बरगलाकर मौत का मुसाफ़िर बनाया जाता रहेगा.

