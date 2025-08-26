यूपी के इन दो शिक्षकों का कमाल, कॉन्वेंट जैसे बना दिए सरकारी स्कूल, अब राष्ट्रपति से मिलेगा बड़ा सम्मान

मीरजापुर/भदोही,(राजेश मिश्रा/शरद मौर्य): उत्तर प्रदेश के दो शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है. इनमें पीएम श्री कम्पोजिट रानी कर्णावती विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मध्यम तिवारी और भदोही के राम लाल यादव का नाम शामिल हैं. दोनों शिक्षक एक ही मण्डल विंध्याचल मण्डल के रहने वाले हैं. देशभर के 45 शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है. 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति इन सभी शिक्षकों को सम्मानित करेंगी.

रोलमॉडल बना सरकारी स्कूल

मीरजापुर नगर पालिका क्षेत्र के विद्यालय पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय रानी कर्णावती आज जिले और प्रदेश में एक रोल मॉडल के रूप में विकसित होकर चर्चा का केंद्र बना है. जिसके पीछे इस विद्यालय की प्रधानाध्यापक मधुरिमा तिवारी हैं. इनके से प्रयास कभी खड़हर रहे विद्यालय, जिसमें चारों तरफ अराजक तत्वों का अड्डा था. उसकी तस्वीर बदल चुकी है.

टीचर ने बदली स्कूल की तस्वीर

विद्यालय पर चारों ओर लोगों ने कब्जा जमा रखा था. कॉन्वेंट विद्यालय से घिरा यह सरकारी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था. मगर जब विद्यालय का चार्ज मधुरिमा तिवारी को मिला तो उन्होंने अपने परिश्रम से लोगों से संपर्क करके, जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय को सुधारने का काम किया. विद्यालय को संवारने में प्रधानाध्यापक ने सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया.

कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दे रहा सरकारी स्कूल

मधुरिमा तिवारी विद्यालय में 2016 से 2 घंटे अतिरिक्त समय देती हैं, कमजोर बच्चों को पढ़ाने के साथ ही सिलाई कढ़ाई सिखाना, बाद में कंप्यूटर एवं अन्य आधुनिक शिक्षण के लिए बच्चों को प्रेरित करती हैं. इसके लिए उन्होंने सामुदायिक सहयोग एवं विभागीय सहयोग भी प्राप्त किया. आज विद्यालय में प्रवेश करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल से कई गुना बेहतर स्वच्छ सुंदर एवं सुसज्जित है.

सीएम भी कर चुके सम्मानित

सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ विद्यालय को मिल रहा है.विद्यालय के बच्चे खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम अन्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं. विद्यालय को अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रधान मंत्री की पीएम श्री विद्यालय से भी यह विद्यालय आक्षादित हो गया है. 2022-23 में मुख्यमंत्री के द्वारा विद्यालय की प्रधानाध्यापक मधुरिमा को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.

मधुरिमा तिवारी बताती है. 2009 भर्ती का टीचर हूं. 2016 में हमने विद्यालय में प्रवेश किया था इसके बाद 2017 में मुझे विद्यालय का चार्ज मिला. 2017 में विद्यालय में 56 बच्चे थे आज 218 बच्चे हैं इन बच्चों को पढ़ने के लिए जहां सात शिक्षकों की आवश्यकता है मगर हमने दो शिक्षक एक शिक्षा मित्र के सहारे स्कूल को यहां तक पहुंचाया है. स्कूल खंडहर था पूरी तरह से अराजक तत्व का बोलबाला था. इस स्कूल को जनपद का पहला स्मार्ट क्लास बनाया गया था. 2023 में राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है.

भदोही के रामलाल सिंह यादव को भी मिलेगा पुरस्कार

भदोही जिले के कंपोजिट विद्यालय बड़वापुर के सहायक अध्यापक रामलाल सिंह यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है. यह सम्मान उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

अपने बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में कराया

साल 2015 में गाजीपुर के रहने वाले रामलाल सिंह यादव ने बड़वापुर विद्यालय की जिम्मेदारी संभाली थी, तब विद्यालय में केवल 10 बच्चे ही पढ़ने आते थे और शिक्षा जर्जर दो कमरों में चल रही थी. कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने गांव-गांव जाकर अभिभावकों से बच्चों को विद्यालय भेजने की अपील की और खुद अपने बच्चों को भी इसी विद्यालय में दाखिला दिलाया. नतीजा यह रहा कि आज विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़कर 155 तक पहुंच गई है.

मिसाल बना स्कूल

विद्यालय को उन्होंने न सिर्फ बच्चों से भरा, बल्कि वातावरण को भी बदला. बागवानी कर हरियाली सजाई, दीवारों पर पेंटिंग कराई और बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया. रामलाल सिंह यादव को इससे पहले 17 बार राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है. कला क्राफ्ट, कहानी लेखन, स्क्रिप्ट लेखन और लेसन प्लान में उनकी मेहनत को सराहा गया है विद्यालय के बच्चों ने भी नई ऊँचाइयाँ छुई हैं. मुख्यमंत्री स्वयं विद्यालय के दो बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं. भदोही का यह विद्यालय आज पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गया है. राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक रामलाल सिंह यादव की यह उपलब्धि न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे जनपद का गौरव बढ़ा रही है.

