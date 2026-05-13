यूपी में 100 की रफ्तार से तूफानी हवाओं का कहर, अलग-अलग जिलों में 50 से ज्यादा की मौत, जनसंपत्ति को भारी नुकसान

मीरजापुर: उत्तर प्रदेश में बुधवार का दिन आफत बनकर आया. पश्चिमी यूपी के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और दक्षिण राजस्थान से पहुंची नम हवाओं के असर से पूरे प्रदेश में मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया. कई जिलों में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से चली आंधी ने जनजीवन को तहस-नहस कर दिया. तेज बारिश, गिरते पेड़, ढहती दीवारें और उड़ते टिनशेड लोगों के लिए मौत का कारण बन गए. प्रदेशभर में अलग-अलग हादसों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है.

पूर्वांचल में तूफान का सबसे ज्यादा असर

सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल और प्रयागराज मंडल में देखने को मिला. भदोही जिले में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि मिर्जापुर में एक बुजुर्ग ने जान गंवाई. औराई क्षेत्र में मंदिर की दीवार गिरने से पूजा करने गईं दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रयागराज में शाम को आए तूफान ने 10 लोगों की जिंदगी छीन ली. इनमें ग्रामीण इलाकों के सात और प्रतापगढ़ के तीन लोग शामिल बताए गए हैं. सिद्धार्थनगर में टिनशेड गिरने से एक मासूम की जान चली गई.

मध्य यूपी में भी तबाही के निशान

मध्य यूपी में भी आंधी ने भारी तबाही मचाई. फतेहपुर में सबसे ज्यादा आठ लोगों की मौत हुई. उन्नाव में तीन, हरदोई में दो और झांसी व कानपुर देहात में एक-एक व्यक्ति की जान गई. रुहेलखंड क्षेत्र में बदायूं और बरेली सबसे ज्यादा प्रभावित रहे. बदायूं में छह और बरेली में चार लोगों की मौत दर्ज की गई.

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अवध भी थर-थर कांपा

अवध क्षेत्र में सीतापुर में पेड़ गिरने से दो लोगों की मौत हुई, जबकि रायबरेली में करंट लगने से एक किशोरी की जान चली गई. डलमऊ में रेलवे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया और लालगंज में सड़क पर चल रही कार पर पेड़ गिर पड़ा. संभल में दीवार और बिजली पोल गिरने से दो लोगों की मौत हुई. अमरोहा में कई लोग घायल हुए हैं.

आंधी से कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप

आंधी के चलते हजारों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे कई जिलों में घंटों ब्लैकआउट रहा. वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर बड़े साइन बोर्ड गिरने से यातायात बाधित हो गया.

बारिश के बाद बढ़ेगी गर्मी- IMD

मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश का दौर थम सकता है और आने वाले दिनों में गर्मी फिर जोर पकड़ेगी. बुंदेलखंड के बांदा में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. दक्षिणी यूपी के कई हिस्सों में लू चलने की आशंका जताई गई है.

सीएम योगी का निर्देश

यूपी में अति वर्षा, आंधी व आकाशीय बिजली से हुई जनहानि, पशुहानि व आर्थिक हानि का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है. सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. सीएम ने अति वर्षा, आकाशीय बिजली और आंधी से हुई जन हानि, पशु हानि व आर्थिक हानि का आंकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सीएम ने सभी DM को फील्ड पर निकल कर पीड़ितों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है और कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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