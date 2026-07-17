/मिर्जापुर-सोनभद्र समेत UP के 6 जिले गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, 22,400 करोड़ के विंध्य एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण शुरू

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Vindhya Expressway: उत्तर प्रदेश सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे के जरिए मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, प्रयागराज और चित्रकूट को हाई-स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी में है. लगभग 300-330 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का सर्वे तेजी से चल रहा है. परियोजना पूरी होने के बाद इन जिलों की कनेक्टिविटी गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगी.
करीब 300 से 330 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 22,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तक जाएगा. परियोजना पूरी होने के बाद पहली बार इन जिलों को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. मिर्जापुर और सोनभद्र के वन क्षेत्रों को देखते हुए एक्सप्रेसवे का रूट इस तरह तैयार किया जा रहा है, जिससे वन्यजीवों और पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़े.
प्रयागराज में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए प्रयागराज में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. हंडिया, सोरांव और फूलपुर तहसील के 73 गांवों में करीब 210 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. समीक्षा पूरी होने के बाद अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी.
लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे
विंध्य एक्सप्रेसवे के साथ एक लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है, जो गाजीपुर से शुरू होकर मिर्जापुर तक जाएगा. इसके जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, लखनऊ और अन्य प्रमुख शहरों तक सफर अधिक तेज और सुगम हो जाएगा.
कनेक्टिविटी बढ़ने से विकास को मिलेगी नई गति
विंध्य और लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और चंदौली जैसे जिलों को पहली बार एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लाभ मिलेगा. बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय घटेगा, निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार तथा व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे.