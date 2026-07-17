/मिर्जापुर-सोनभद्र समेत UP के 6 जिले गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, 22,400 करोड़ के विंध्य एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण शुरू

करीब 300 से 330 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 22,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तक जाएगा. परियोजना पूरी होने के बाद पहली बार इन जिलों को एक्सप्रेसवे नेटवर्क से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. मिर्जापुर और सोनभद्र के वन क्षेत्रों को देखते हुए एक्सप्रेसवे का रूट इस तरह तैयार किया जा रहा है, जिससे वन्यजीवों और पर्यावरण पर न्यूनतम असर पड़े.