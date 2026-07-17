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मिर्जापुर-सोनभद्र समेत UP के 6 जिले गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, 22,400 करोड़ के विंध्य एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे के जरिए मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, प्रयागराज और चित्रकूट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने जा रही है. करीब 300–330 किमी लंबे इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 22,400 करोड़ रुपये है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:25 PM IST
मिर्जापुर-सोनभद्र समेत UP के 6 जिले गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे, 22,400 करोड़ के विंध्य एक्सप्रेसवे पर जमीन अधिग्रहण शुरू
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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