मिर्जापुर में विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए जमीन होगी अधिग्रहित, 106 गांवों पर पड़ेगा असर, कनेक्टिविटी होगी शानदार

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Vindhya Expressway Route: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी तेज हो गई है. शासन की योजना के तहत एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए सदर और चुनार तहसील के कुल 106 गांवों को चिह्नित किया गया है. जिलाधिकारी की ओर से जमीन अधिग्रहण को लेकर सूचना जारी कर दी गई है. अब तय प्रक्रिया के तहत आपत्तियां ली जाएंगी और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम आगे बढ़ेगा.
विंध्य एक्सप्रेसवे करीब 117 किलोमीटर लंबा होगा. इसके निर्माण पर करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई है. इस एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है. एक्सप्रेसवे सोनभद्र से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा. इसके रास्ते में मिर्जापुर के साथ भदोही और चंदौली के कुछ हिस्से भी आएंगे.
सदर तहसील के इन गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे
मिर्जापुर की सदर तहसील में बड़ी संख्या में गांवों की जमीन एक्सप्रेसवे के लिए ली जाएगी. इनमें नेवढ़िया, पटेहरा, भेवर करमनपुर, झिंगुरा, उमरिया, लोकापुर, तिगोड़ा, गुरखुली, पथरताल, भिलगो, चौमुख, अर्जुनपुर पाठक, जगदीशपुर, मोहनपुर भवरख, सागर सेमर, इंदरपुर, लोहंदी खुर्द, अघवार, पाण्डेयपट्टी, सिरसी बघेल, विष्णुपट्टी, चिंदलिख गहरवार, तोसवा पारसिया, चौरा, सारी पट्टी, दामोदरपुर पट्टी, हुसैनीपुर, सिरसी गहरवार, देवखरा, अर्जुनपुर मवैया, चिंदलिख, महुअरिया, पड़रा मौनस, मझलीपट्टी चक, कंतित, बसही, भिस्कुरी, राजापुर, रानीबारी, हुरुआ, गोपालपुर, शाहपुर चौसा, नकहरा, पहाड़ी भोजपुर, पसैया डगमगपुर, रक्का भुआल, तिलठी, श्रीपट्टी और देवरी शामिल हैं.
कई गांव आएंगे दायरे में
चुनार तहसील में भी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाएगा. यहां भेड़ी, विजुरीही, अतरौली खुर्द, विशुनपुर जरहा, चौकिया भागवत, बल्लीपुर कुसमुही, देवनाथपुर फहरदा, कुदारन, मीरापुर अहरौरा, शेखवा, लतीफपुर, अधवार, अतरौली कलां, बैरमपुर, भुड़़कुड़ा, चकलिया, चोरमरवा, हटिया, कनवाही, खानजादीपुर, खरका, मानिकपुर, मोहिउद्दीनपुर, नुआंव, सोनखरा, रोशनहर, श्रीपुर, आराजी ब्रम्हाचक, बरुईया, भड़ेवल, चक तकिया, चंदौली, देवलासी, घरवासपुर, हमीदपुर, जैपट्टी कलां, खेगईबरी, खीडोरी मुंडेरु, खीडोरी नीरफ, लमवा, लठिया, मदरा, महोगनी, सम्मोलपुर, नोहरीपुर, फत्तेपुर भुइली, पीड़खिर, राजुपुर, रामपुर, रामपुर हवेली, रानीपुर, रेहिया, रेरुपुर, शाहपुर मुंडफालवा, शिकारपुर, सिरसी और जमीन इंग्लिश समेत कई गांव शामिल हैं.
एक्सप्रेसवे बनने से कारोबार और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार
विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण से पूर्वांचल के कई जिलों की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है. सोनभद्र के खनन कारोबार, मिर्जापुर के गुलाबी पत्थर और पर्यटन को इसका फायदा मिल सकता है. बेहतर सड़क मिलने से लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी. साथ ही मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिलों से बड़े शहरों तक पहुंचने में समय कम होने की उम्मीद है. एक्सप्रेसवे के गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर जाने का रास्ता भी ज्यादा तेज और आसान हो सकता है.
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