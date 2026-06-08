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नवरात्रि मेले के बाद बदहाल हुआ विंध्याचल रोडवेज परिसर, पानी, सफाई और सुरक्षा को लेकर परेशान यात्री

Mirzapur News: विंध्याचल धाम के रोडवेज परिसर में नवरात्रि मेले के बाद गंदगी, पेयजल संकट, खराब पंखों और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था से श्रद्धालुओं व यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:25 PM IST
नवरात्रि मेले के बाद बदहाल हुआ विंध्याचल रोडवेज परिसर, पानी, सफाई और सुरक्षा को लेकर परेशान यात्री
Image Credit: Vindhyachal Roadways Complex

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