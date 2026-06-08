अंधेरे का फायदा उठा रहे चोर, सुरक्षा नदारद

रात्रि के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से सूर्यास्त के बाद पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है. अंधेरे का फायदा उठाकर चोर-उचक्के सक्रिय हो जाते हैं और यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं. यात्रियों का आरोप है कि रात में पुलिस गश्त भी न के बराबर दिखाई देती है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.