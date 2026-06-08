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मीरजापुर/राजेश मिश्र: विंध्याचल धाम में नवरात्रि मेला के बाद स्थानीय रोडवेज परिसर उपेक्षा का शिकार हो गया है. मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
गायब हैं टोटियां
परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा के साथ-साथ दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है. यात्रियों की सुविधा का दावा करने वाला रोडवेज विभाग पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तक नहीं दे पा रहा है. ठंडे पानी के लिए लगाए गए बूथों की टोटियां गायब हैं, जिसके कारण यात्रियों को मजबूरन महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है.
शौचालयों पर कब्जा
यात्रियों के लिए बनाए गए शौचालयों और स्नानगृहों के आसपास लकड़ियों के ढेर लगे होने से परिसर की अव्यवस्था साफ दिखाई देती है. वहीं प्रतीक्षालय में लगे अधिकांश पंखे खराब पड़े हैं, जिससे भीषण गर्मी में यात्रियों का बैठना मुश्किल हो गया है. बसों का इंतजार करने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आसपास की दुकानों का सहारा लेने को मजबूर हैं.
भीषण गर्मी में हांफ रहा प्रतीक्षालय
स्थानीय लोगों का कहना है कि चैत्र और शारदीय नवरात्र मेले के दौरान प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन मेला समाप्त होते ही व्यवस्थाएं फिर से लापरवाही की भेंट चढ़ जाती हैं. परिणामस्वरूप परिसर में गंदगी और अव्यवस्था का माहौल बना रहता है.
अंधेरे का फायदा उठा रहे चोर, सुरक्षा नदारद
रात्रि के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से सूर्यास्त के बाद पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है. अंधेरे का फायदा उठाकर चोर-उचक्के सक्रिय हो जाते हैं और यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं. यात्रियों का आरोप है कि रात में पुलिस गश्त भी न के बराबर दिखाई देती है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.
श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन से विंध्याचल रोडवेज परिसर की साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, पंखों की मरम्मत तथा सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके.
अयोध्या से आए यात्री संत प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि रोडवेज परिसर में साफ-सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था की गंभीर समस्या है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं अलीम, बड़े बाबू, रोडवेज बस अड्डा विंध्याचल ने बताया कि परिसर में गंदगी और पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसे जल्द दूर किए जाने की आवश्यकता है.