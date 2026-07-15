सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला, कई घायल

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Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन विवाद उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया, जब खेत की जुताई कर रहे लोगों पर कथित तौर पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया गया. मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं. पीड़ित पक्ष ने गांव के ही कुछ लोगों पर हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुट गई है.
कहां का है ये मामला?
मामला बभनी थाना क्षेत्र के बभनी ग्राम पंचायत के सड़क टोला का है. बताया जा रहा है कि चंद्रमा सिंह अपने खेत की जुताई करा रहे थे. इसी दौरान जमीन के पुराने विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और कहासुनी के बाद विवाद मारपीट में बदल गया. आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों, पत्थरों और लात-घूसों से हमला कर दिया, जिससे चंद्रमा सिंह के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.
पीड़ित का कहना है कि संबंधित खेत पहले बटाई पर दिया गया था और जब वह अपने खेत की जुताई कराने पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने पूरे परिवार के साथ मिलकर हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उनके भाई चंदबली को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई. पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है.
थाना प्रभारी के मुताबिक
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. बभनी थाना प्रभारी निरीक्षक दीन्नू प्रसाद यादव के मुताबिक शिकायत के आधार पर मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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