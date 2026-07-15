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सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला, कई घायल

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां जमीन का पुराना विवाद एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Written ByArvind DubeyEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 15, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:03 PM IST
सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला, कई घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Arvind Dubey

Arvind Dubey

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.

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