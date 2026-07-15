सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला, कई घायल

अरविन्द दुबे ज़ी न्यूज़ में सोनभद्र के जिला संवाददाता हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. वह जमीनी मुद्दों, क्राइम, प्रशासनिक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. इससे पहले वह पत्रिका, हिन्दुस्तान, NEWS World India, K-News India, Navtej TV और News Nation जैसे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं. डिजिटल मीडिया में भी उनका अनुभव रहा है. वर्तमान में वह ज़ी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं और सोनभद्र की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से सामने ला रहे हैं.