Birha singer Saroj Sargam: पूर्वांचल में बिरहा सुनने वालों की बड़ी तादाद है. भारत में . यूट्यूब के आने के बाद बिरहा और आल्हा जैसे गीत गाने वाले कलाकार स्टार बन गए. ऐसी ही एक बिरहा गायिका है सरोज सरगम..ये अभी जेल में है.
Trending Photos
कौन हैं सरोज सरगम? मां दुर्गा पर ऐसा क्या गाया जो पति के साथ पहुंच गई जेल
who is mirzapurs birha Singer saroj sargam police arrested her with husband
birha singer saroj sargam, mirzapur police, mirzapur news, saroj sargam on ma durga, up samachar, बिरहा गायिका सरोज सरगम, मिर्जापुर पुलिस, यूपी न्यूज"
Who is Saroj Sargam: यूपी का मिर्जापुर जिला इन दिनों सुर्खियों में है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अपने यूट्यूब चैनल पर अश्लील गीत बनाकर दुर्गा को गाली देने के आरोप में यूट्यूबर सरोज सरगम (Saroj Sargam) और उसके पति को मड़िहान क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यहां की रहने वाली बिरहा गायिका सरोज सरगम ने अपने गानों में मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. जानिए कौन हैं सरोज और क्या लगे आरोप?
कौन है सरोज सरगम
सरोज सरगम मड़िहान थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की रहने वाली है और उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर उसने अब तक 35-40 वीडियो अपलोड किये हैं और उसके 60 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं.
क्या लगे हैं आरोप
पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में सरोज सरगम ने हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यूट्यूबर ने यूट्यूब पर एक गीत का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था. साइबर क्राइम पुलिस ने सरोज सरगम के यूट्यूब चैनल में अपलोड विवादित Video हटवा दिया है. इस यूट्यूब वीडियो के थंबनेल पर हिंदू देवी-देवताओं के लिए गाली लिखा हुआ नजर आ रहा है. वीडियो को बनाने और अपलोड करने का काम गायिका का पति राममिलन बिंद करता था. वह भी अब जेल में है.
कितने मुकदमे दर्ज
सरोज के खिलाफ अब तक 8 मुकदमे हो चुके हैं. कुछ एफआईआर मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी दर्ज है. पुलिस ने सरोज और उनके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार कर लिया है. सरोज के घरवालों से भी पूछताछ जारी है.
यू टयूब पर 64 हजार सब्सक्राइबर
सरोज सरगम बिरहा गाने के लिए जानी जाती हैं. वह पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर अपने वीडियो बनाती आ रही हैं. उनके चैनल का नाम 'Saroj Sargam Mirzapur' है. इस चैनल के 64 हजार सब्सक्राइबर हैं. सरोज सरगम ने इस चैनल पर 40 वीडियो अब तक अपलोड किए हैं. सरोज सरगम की गिरफ्तारी के बाद इस चैनल के सारे वीडियो हटा लिए गए हैं.