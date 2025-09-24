Mirzapur News: कौन हैं बिरहा गायिका सरोज सरगम, जिन्होंने मां दुर्गा पर गाया ऐसा गाना कि पहुंच गई थाने?
मीरजापुर

Mirzapur News: कौन हैं बिरहा गायिका सरोज सरगम, जिन्होंने मां दुर्गा पर गाया ऐसा गाना कि पहुंच गई थाने?

Mirzapur News: मीरजापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम के सुर बिगड़ गए. उन्होंने मां दुर्गा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. ऐसे में जानिए सरोज सरगम कौन हैं?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:39 AM IST
Mirzapur News
Mirzapur News

Mirzapur News/राजेश मिश्रा: शारदीय नवरात्र में मिर्जापुर सुर्खियों में है. जिले की बिरहा गायिका सरोज सरगम ने अपने गानों में मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया. इस मामले में बिरहा गायिका के खिलाफ अब तक आठ एफआईआर दर्ज किए गए हैं. कुछ एफआईआर तो मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्‍यों में भी किए गए हैं.

सरगम और उसका पति अरेस्ट
आक्रोश को देखते हुए आनन-फानन में मड़िहान पुलिस सरोज सरगम के खिलाफ दर्ज केस की छानबीन कर रही है. पुलिस ने बिरहा गायिका सरोज सरगम और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि बिरहा गायक सरोज सरगम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक गाने का वीडियो अपलोड किया था. जिसमें आराध्य मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे हिन्दू संप्रदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
अब पुलिस तत्काल केस दर्ज कर जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि विवेचना में शीघ्रता लाने हेतु सर्विलांस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया. पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी सरोज सरगम और सह-अभियुक्त उनके पति राममिलन बिन्द को भी गिरफ्तार किया. राममिलन बिन्द ने ऐसे आपत्तिजनक वीडियो बनाया और निर्देशन किया था.

सरोज सरगम पर लगे आरोप
सीनियर ऑफिसर्स के डॉयरेक्शन में सर्विलांस टीम इन्वेस्टिगेशन एवं साइबर टीम समग्र साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है और जरुरी विधिक कार्यवाही भी की जा रही है. राजस्व विभाग की टीम ने सरोज सरगम द्वारा करीब 15 बीघे से ज्यादा वन की बेशकीमती भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. जिसको आज संयुक्त टीमों द्वारा मिलकर कब्जा मुक्त कराया गया. इस प्रकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्यवाही में जुटी है. 

वायरल वीडियो में देवी-देवताओं के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसके विरोध में कई स्थानों पर आक्रोश देखा जा रहा था. विश्व हिंदू परिषद ने कठोर कार्रवाई की मांग की.

कौन हैं सरोज सरगम?
आपको बता दें, सरोज सरगम बिरहा गाने के लिए फेमस हैं. पिछले कुछ समय से वह यूट्यूब पर अपने वीडियो बना रही हैं. उनके यूट्यूब चैनल का नाम 'Saroj Sargam Mirzapur' है. इस चैनल के 64 हजार सब्‍सक्राइबर हैं. इस चैनल पर सरोज सरगम ने अब तक 40 वीडियो अपलोड किए हैं. उनकी गिरफ्तारी के बाद इस चैनल के सारे वीडियो हटाए गए हैं.

