सोनभद्र में कानून पर हमला! टोल प्लाजा बना रणक्षेत्र, महिला अधिवक्ता पर लाठी-डंडों से हमला, वकीलों में उबाल

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कानून की बात करने पर टोल प्लाजा कर्मियों ने कानून को ही हाथ में ले लिया. लोढ़ी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ हुई मारपीट ने टोल प्रबंधन की कार्यशैली और आमजन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. टोल बूथ पर जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया और मामला अब पुलिस कार्रवाई के दायरे में है, जहां दो नामजद टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि कई अन्य की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला?

मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा का है. अखबारी रिपोर्ट और पुलिस के अनुसार महिला अधिवक्ता आरती पाण्डेय अपने परिजनों नवीन सिंह, गरिमा सिंह और अवनीश दुबे के साथ कार से ओबरा जा रही थीं. दोपहर करीब तीन बजे लोढ़ी टोल प्लाजा पर टोल बूथ पर जाम लगा हुआ था. जाम का कारण पूछने पर टोल कर्मियों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोप है कि टोल कर्मियों ने गाली-गलौज करते हुए महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

महिला अधिवक्ता पर लाठी-डंडों से हमला

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि टोल कर्मियों ने न सिर्फ लाठी-डंडे और रॉड से हमला किया बल्कि महिला अधिवक्ता का गला दबाकर हत्या के प्रयास तक की कोशिश की गई. इस हमले में नवीन सिंह के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि गरिमा सिंह को धक्का देकर गिरा दिया गया. महिला अधिवक्ता का कहना है कि बाद में कार्यालय तक पहुंचकर भी उनके साथ मारपीट की गई. घटना में तीन लोगों को चोटें आईं और एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया.

वकीलों में उबाल

घटना की सूचना मिलते ही वकीलों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत कई अधिवक्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे. पीड़ित महिला अधिवक्ता की नामजद तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस अधीक्षक का बयान

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद अभियुक्तों रामजी तिवारी और सर्वेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 से 8 अन्य टोल कर्मी अभी वांछित बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और फरार टोल कर्मियों की तलाश जारी है. वहीं वकीलों का सवाल है कि अगर एक महिला अधिवक्ता टोल प्लाजा पर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा कैसे किया जाए.