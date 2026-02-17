Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3112895
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र: बेलवादह डैम में ट्यूब से नदी पार करते समय हादसा, महिला और उसके बच्चे की डूबकर मौत

Sonbhadra News: सोनभद्र जिले में दर्दनाक हादसा हो गया. ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे पति, पत्नी और चार साल की मासूम बच्ची अचानक डैम में गिर गए. पति किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गया, लेकिन पत्नी और मासूम बच्ची गहरे पानी में डूब गईं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Sonbhadra News/अरविंद दुबे:  उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बेलवादह डैम में ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया. पति, पत्नी और चार वर्षीय मासूम बच्ची नदी में गिर गए. पति किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गया, लेकिन पत्नी और बच्ची गहरे पानी में डूब गईं.  जिसके बाद पति राहुल ने डायल 112 पर दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकेलवा कुंडा भाटी स्थित बेलवादह डैम   में ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया. घटना की सूचना किनारे पहुंचे पति राहुल ने डायल 112 पर दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई. 

वहीं अगली सुबह पहुंची एसडीआरएफ टीम ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया. करीब 20 घंटे बाद दोनों शव नदी से बरामद कर लिए गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतिका के पति ने क्या बताया?
मृतका के पति राहुल ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी पत्नी ऊषा (उम्र 24 वर्ष) और चार वर्षीय भतीजी के साथ ट्यूब के सहारे घर लौट रहे थे. बीच नदी में अचानक संतुलन बिगड़ने से दोनों ट्यूब से फिसलकर नदी में गिर गईं. वह खुद तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन पत्नी और भतीजी को नहीं बचा सका.

सीओ का बयान
मामले में सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय हादसा हुआ, जिसमें महिला और मासूम की डूबने से मौत हो गई. एसडीआरएफ की टीम द्वारा तलाश के बाद दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.  

और पढे़ं: 

'मेरे पति के साथ घूमेगी…' शॉपिंग मॉल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, पत्नी की एंट्री से मचा बवाल!

सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; आग की लपटों में घिरा घर, मासूम समेत एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

Sonbhadra News
बेलवादह डैम में ट्यूब से नदी पार करते समय हादसा, महिला और उसके बच्चे की डूबकर मौत
surya grahan
प्रयागराज में आज कब लगेगा सूर्यग्रहण? अयोध्या और काशी के ज्योतिषचार्यों ने बताए उपाय
Kanpur News
कानपुर में 17 वर्षीय छात्रा लापता: एक महीने बाद भी सुराग नहीं, पुलिस पर गंभीर आरोप
Varanasi News
पान दरीबा गली में ‘अवैध बूचड़खाने’ के आरोपों से मचा बवाल, जांच में सामने आई तस्वीर
Solar Eclipse 2026
सूर्य ग्रहण 2026.. 6 साल पहले UP में यहां दिखी थी आग की अंगूठी, आज फिर हो रही चर्चा
Mathura News
प्रेमानंद महाराज के दरबार में फिर पहुंचे विराट-अनुष्का, माथा टेक लिया आशीर्वाद
balrampur news
कागजों पर काम, धरातल पर कुछ नहीं...बलरामपुर के ग्राम पंचायत में करोड़ों का घोटाला
gonda news
गोंडा में लापता 4 बच्चे सकुशल बरामद, मां की डांट के डर से सरसों के खेत में छिपे थे
Sambhal news
'घूसखोर पंडत' के बाद ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल; यादव समाज का अल्टीमेटम
Greater Noida news
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध; 3 बजे रात तक उड़ता रहा अवैध ड्रोन