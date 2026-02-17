सोनभद्र: बेलवादह डैम में ट्यूब से नदी पार करते समय हादसा, महिला और उसके बच्चे की डूबकर मौत

Sonbhadra News/अरविंद दुबे: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के बेलवादह डैम में ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया. पति, पत्नी और चार वर्षीय मासूम बच्ची नदी में गिर गए. पति किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच गया, लेकिन पत्नी और बच्ची गहरे पानी में डूब गईं. जिसके बाद पति राहुल ने डायल 112 पर दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना पिपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकेलवा कुंडा भाटी स्थित बेलवादह डैम में ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय बड़ा हादसा हो गया. घटना की सूचना किनारे पहुंचे पति राहुल ने डायल 112 पर दी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय मछुआरों ने काफी देर तक तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. इसके बाद एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई.

वहीं अगली सुबह पहुंची एसडीआरएफ टीम ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू किया. करीब 20 घंटे बाद दोनों शव नदी से बरामद कर लिए गए. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतिका के पति ने क्या बताया?

मृतका के पति राहुल ने बताया कि वह रोज की तरह अपनी पत्नी ऊषा (उम्र 24 वर्ष) और चार वर्षीय भतीजी के साथ ट्यूब के सहारे घर लौट रहे थे. बीच नदी में अचानक संतुलन बिगड़ने से दोनों ट्यूब से फिसलकर नदी में गिर गईं. वह खुद तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन पत्नी और भतीजी को नहीं बचा सका.

सीओ का बयान

मामले में सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि ट्यूब के सहारे नदी पार करते समय हादसा हुआ, जिसमें महिला और मासूम की डूबने से मौत हो गई. एसडीआरएफ की टीम द्वारा तलाश के बाद दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

