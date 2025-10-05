Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2948909
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

सोनभद्र में महिला की रहस्यमय मौत! खेत में मिला शव, चार दिन पहले हुई थी गायब

Sonbhadra News:सोनभद्र में चार दिन से लापता 20 वर्षीय राजकुमारी देवी का शव धान के खेत में मिला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हैं.गांव में दहशत का माहौल, मौत के कारण फिलहाल नहीं मालूम है 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 05, 2025, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

Sonbhadra/Arvind dubey: सोनभद्र जनपद के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जाबर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बीते चार दिनों से लापता 20 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी देवी का शव औंधे मुंह धान के खेत में पड़ा मिला. मृतका जाबर गांव निवासी अमिताभ की पत्नी थी. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना
घटना की जानकारी सबसे पहले ग्रामीणों को हुई, जिन्होंने शव देखते ही ग्राम प्रधान को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए  भेज दिया गया. चौकी प्रभारी जयशंकर राय और पुलिस टीम ने स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी.

फॉरेंसिक टीम जुटी साक्ष्य जुटाने में
मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुमशुदगी से हत्या तक का रहस्य
परिजनों के अनुसार, राजकुमारी देवी  लापता थी, जिसके चलते उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रविवार को उसका शव उसी घर से लगभग 500 मीटर दूर धान के खेत की मेड़ पर पाया गया. इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैलाई है और लोग चार दिन बाद शव मिलने की वजह जानने को लेकर उत्सुक हैं.

गांव में फैली सनसनी और चिंता
इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल है. ग्रामीण और परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर राजकुमारी देवी की मौत कैसे हुई और उसे खेत में क्यों फेंका गया. पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और मामले को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक और स्थानीय साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है.

यह भी पढ़ें : बस 10 मिनट में सहारनपुर से देहरादून, न जाम और न ही कोई दिक्कत, इस एलिवेटेड हाईवे ने बदल दी तस्वीर
 

TAGS

Sonbhadra News

Trending news

DSP transferred
दिवाली से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने 82 DSP ट्रांसफर किए
Barabanki News
मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, वीडियो देख लोग कांप उठे!
PM And CM Robot Security
PM-CM और VVIP सुरक्षा में तैनात होंगे ये सर्विलांस रोबोट, जानें क्या होता है T-HCBS?
raebareli news
यूपी पुलिस के निशाने पर ड्रोनबाज, अब तक 90 ड्रोन पकड़े गए, 140 लोग चिन्हित
Ghaziabad News
गाजियाबाद में जेल से भगाने की साजिश नाकाम, मास्टरमाइंड निकला वर्दी वाला!
Interesting News
यूपी का वो जिला जिसे कहते हैं ‘मिनी कोलकाता’, बहुत कम लोग जानते इसका नाम!
UP District Judged Transfer
UP में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर,नोएडा समेत इन जिलों को मिले नए डिस्ट्रिक्ट जज
Gorakhpur News
गोरखपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा, सरकारी आदेश में हेराफेरी कर निकाला जुलूस
Lucknow news
‘आई लव मोहम्मद’ विवाद के बीच सपा नेता पर भड़काऊ पोस्ट करने पर FIR
lovers caught
आधी रात वाला इश्क! प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने देखा;फिर जो हुआ...
;