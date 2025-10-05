सोनभद्र में महिला की रहस्यमय मौत! खेत में मिला शव, चार दिन पहले हुई थी गायब

Sonbhadra/Arvind dubey: सोनभद्र जनपद के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जाबर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. बीते चार दिनों से लापता 20 वर्षीय विवाहिता राजकुमारी देवी का शव औंधे मुंह धान के खेत में पड़ा मिला. मृतका जाबर गांव निवासी अमिताभ की पत्नी थी. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

घटना की जानकारी सबसे पहले ग्रामीणों को हुई, जिन्होंने शव देखते ही ग्राम प्रधान को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. चौकी प्रभारी जयशंकर राय और पुलिस टीम ने स्थल का निरीक्षण करते हुए जांच शुरू कर दी.

फॉरेंसिक टीम जुटी साक्ष्य जुटाने में

मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए. कोतवाली प्रभारी निरीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गुमशुदगी से हत्या तक का रहस्य

परिजनों के अनुसार, राजकुमारी देवी लापता थी, जिसके चलते उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रविवार को उसका शव उसी घर से लगभग 500 मीटर दूर धान के खेत की मेड़ पर पाया गया. इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैलाई है और लोग चार दिन बाद शव मिलने की वजह जानने को लेकर उत्सुक हैं.

गांव में फैली सनसनी और चिंता

इस घटना के बाद गांव में भय का माहौल है. ग्रामीण और परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर राजकुमारी देवी की मौत कैसे हुई और उसे खेत में क्यों फेंका गया. पुलिस फिलहाल सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है और मामले को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक और स्थानीय साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है.

यह भी पढ़ें : बस 10 मिनट में सहारनपुर से देहरादून, न जाम और न ही कोई दिक्कत, इस एलिवेटेड हाईवे ने बदल दी तस्वीर

