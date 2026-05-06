सोनभद्र में निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप

सोनभद्र न्यूज/अरविन्द दुबे : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 25 वर्षीय महिला की मौत के बाद भारी हंगामा देखने को मिला. घटना अखाड़ा मोहल्ला वार्ड नंबर 15 स्थित सहारा हॉस्पिटल की है, जहां मृतका रुक्मिणी को पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इलाज में गंभीर लापरवाही बरती, जिसके चलते उसकी जान चली गई.

बिना जांच के चलता रहा इलाज

परिजनों के मुताबिक, रुक्मिणी को एक दिन पहले तेज पेट दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका कहना है कि डॉक्टरों ने न तो कोई आवश्यक जांच कराई और न ही बीमारी की सही पहचान की. इलाज के नाम पर केवल ग्लूकोज चढ़ाया गया और दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते रहे. लगातार दर्द की शिकायत के बावजूद कोई ठोस चिकित्सा कदम नहीं उठाया गया.

अचानक बिगड़ी हालत, डॉक्टर नहीं पहुंचे

परिजनों का आरोप है कि मंगलवार सुबह अचानक रुक्मिणी की हालत गंभीर हो गई. उस समय परिवार के लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए इधर-उधर दौड़ते रहे, लेकिन समय पर कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा. इलाज में देरी और लापरवाही के चलते कुछ ही देर में रुक्मिणी की मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में गहरा आक्रोश फैल गया.

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मौत के बाद अस्पताल में हंगामा

मौत की खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. हालात को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। इससे परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे हैं.

अस्पताल का अलग दावा

वहीं अस्पताल स्टाफ ने अपनी सफाई में दावा किया है कि महिला की मौत पानी पिलाने के कारण हुई, जिससे पानी उसके फेफड़ों में चला गया. हालांकि परिजन इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं और इलाज में लापरवाही को ही मौत का कारण बता रहे हैं.

जांच के बाद होगी कार्रवाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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