मीरजापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार पर युवती पर ब्लेड से हमला, आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें सक्रिय

Mirzapur News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर धर्म परिवर्तन करने से इंकार करने पर एक युवती घर में घुसकर ब्लेड से हमला किया गया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फोर्स तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की है. बता दें घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस, फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल युवती को तुरंत मंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति सामान्य बताई. हालांकि एहतियात के तौर पर उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता और आरोपी करीब एक वर्ष से एक-दूसरे को जानते थे. पहले दोनों में मित्रता थी, लेकिन कुछ महीनों से संबंध बिगड़ गए थे. पुलिस का कहना है कि हमला पूर्व-नियोजित नहीं बल्कि आपसी विवाद का परिणाम प्रतीत हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की तलाश में चार स्पेशल टीमें

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चार विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसपी सिटी का बयान

एसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी धाराएं घटना की गंभीरता को देखते हुए लगाई गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी से जुड़े लोग घटना की जानकारी रखते थे या उसके संपर्क में थे.

इलाके में दहशत, पुलिस अलर्ट मोड पर

वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी.