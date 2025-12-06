Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3031181
Zee UP-Uttarakhandमीरजापुर

मीरजापुर में धर्म परिवर्तन से इनकार पर युवती पर ब्लेड से हमला, आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें सक्रिय

Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में एक युवती पर घर में घुसकर ब्लेड से हमला किया गया. बताया जा रहा है कि युवती ने धर्म परिवर्तन करने से इंकार किया था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mirzapur News
Mirzapur News

Mirzapur News/ राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर  धर्म परिवर्तन करने से इंकार करने पर एक युवती घर में घुसकर ब्लेड से हमला किया गया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं  सूचना मिलते ही थाना पुलिस, फोर्स तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज की है. बता दें घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस, फोर्स और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घायल युवती को तुरंत मंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति सामान्य बताई. हालांकि एहतियात के तौर पर उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पीड़िता और आरोपी करीब एक वर्ष से एक-दूसरे को जानते थे. पहले दोनों में मित्रता थी, लेकिन कुछ महीनों से संबंध बिगड़ गए थे. पुलिस का कहना है कि हमला पूर्व-नियोजित नहीं बल्कि आपसी विवाद का परिणाम प्रतीत हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी की तलाश में चार स्पेशल टीमें
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चार विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसपी सिटी का बयान
एसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी धाराएं घटना की गंभीरता को देखते हुए लगाई गई हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी से जुड़े लोग घटना की जानकारी रखते थे या उसके संपर्क में थे.

इलाके में दहशत, पुलिस अलर्ट मोड पर
वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है. लोगों में डर और गुस्सा दोनों है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी.

TAGS

mirzapur news

Trending news

Santkabir nagar News
सन्तकबीरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, डीसीएम और ट्रेलर गाड़ी में टक्कर, 2 की मौत
Chandauli News
आजादी के बाद पहली बार… ग्रामीणों को मिली आरसीसी सड़क की सौगात
Mau Thook Jihad
Mau News: थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था 'उस्ताद', मऊ में पकड़ी गई गंदी हरकत तो फिर...
Mathura News
राजस्थान में क्यों हुआ गोवर्धन पुलिस टीम पर पथराव? भीड़ ने SI को घर में खींचकर पीटा
jaunpur news
'अब काम शुरू तो...' लंबी लड़ाई के बाद NH-233 के किसानों को मिला मुआवजा
lack of basic facilities in village
आजादी के बाद भी गांव में पुल नहीं! विकास का वादा बना मजाक, जमीनी हकीकत चौंका देगी!
Ayodhya news
हनुमानगढ़ी मंदिर में सनसनीखेज घटना, नागा साधु को जिंदा जलाने की कोशिश, पढ़ें अपडेट
Meerut News
पुलिस की शर्मनाक कारनामा! लावारिस शव को ई-रिक्शा से उठाया, फिर कर दिया ये कांड...
Varanasi News
बाबरी विध्वंस बरसी पर अभेद्य किले में तब्दील हुए काशी-अयोध्या,6 दिसंबर को लेकर अलर्ट
prayagraj news
कौन हैं सपा नेता अकमल इमाम! इस बीजेपी नेता पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुए गिरफ्तार