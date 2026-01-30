Advertisement
मीरजापुर में पंचायत बना रणक्षेत्र, प्रेम प्रपंच के शक में युवक की लाठी-डंडों से पिटाई, मां-बहन भी घायल

Mirzapur News: मीरजापुर जिले में प्रेम प्रपंच से जुड़े मामले में पंचायत के दौरान लाठी-डंडों से की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वायरल वीडियो बुधवार शाम का बताया जा रहा है. घटना में एक युवक के साथ उसकी मां और बहन भी बीच-बचाव के दौरान घायल हो गईं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:26 PM IST
Mirzapur News
Mirzapur News

मीरजापुर/राजेश मिश्र: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. प्रेम प्रपंच के शक को लेकर बुलाई गई पंचायत देखते-देखते हिंसा में बदल गई.  जहां पर  युवक को बीच पंचायत लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया. युवक को बचाने आई उसकी मां और बहन को भी नहीं बख्शा गया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कछवा थाना क्षेत्र के लरवक गांव की बताई जा रही है. पीड़ित युवक के अनुसार, रिश्ते में मामी लगने वाली एक युवती एक रात अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद उस पर शक जताया गया. इसी बात को लेकर गांव के लरवक स्थित मंदिर परिसर में दोनों पक्षों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद शंकाओं का समाधान हो गया था और मामला शांत हो गया था.

अचानक लाठी-डंडों से हमला
आरोप है कि इसी बीच मौके पर पहुंचे क्षेत्र के दबंग महादेव नामक युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ अचानक हमला कर दिया. लाठी-डंडों से की गई इस मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आईं. जब उसकी मां नगीना देवी और बहन पूजा उसे बचाने के लिए आगे आईं तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे भी घायल हो गईं.

वायरल वीडियो से मचा बवाल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पंचायत स्थल पर खुलेआम लाठी-डंडों से पिटाई की जा रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है.

पुलिस पर गंभीर आरोप
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद वे कछवा थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप है कि उन्हें थाने से वापस भेज दिया गया. इसके बाद घायलों ने स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया. परिवार का कहना है कि अब तक कोई भी पुलिसकर्मी उनके घर जांच के लिए नहीं पहुंचा है.

इस घटना ने एक बार फिर पंचायतों की आड़ में होने वाली दबंगई और कानून-व्यवस्था की सच्चाई को उजागर कर दिया है. सवाल ये है कि वायरल वीडियो सामने आने के बाद भी क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी, या पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? 

